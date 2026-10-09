El programa Puentes Digitales, que lleva internet a escuelas rurales y de zonas de difícil acceso de Córdoba, recibió la Distinción Iberoamericana de Innovación Pública 2026 en Cádiz, España. El reconocimiento destacó el uso de la tecnología para ampliar el acceso a servicios digitales en las comunidades.

La entrega se realizó durante la IV Semana Iberoamericana de Innovación Pública, desarrollada entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. También fueron distinguidas iniciativas de Chile, Brasil, España y Colombia.

La implementación del programa cordobés comenzó en agosto de 2024 para mejorar la conectividad en establecimientos ubicados en áreas rurales, serranas y de geografía compleja. Según informó el Gobierno provincial, en los primeros 10 meses conectó a 1.300 escuelas, de las cuales 873 están en zonas rurales extremas.

De acuerdo con esos datos, la iniciativa alcanzó la cobertura de todo el sistema educativo rural y permite que más de 60.000 estudiantes y 8.000 docentes accedan a internet de alta velocidad. Además del uso educativo, la propuesta busca que las escuelas funcionen como puntos de acceso a servicios digitales para sus comunidades.

El sistema combina conexión satelital, infraestructura de red administrada en la nube y herramientas geoespaciales para planificar y monitorear el servicio. La Provincia presentó esta experiencia como un modelo adaptable a otros territorios donde la geografía y la baja densidad de población dificultan el despliegue de redes.

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, recibió la distinción y destacó la vinculación del programa con otras políticas educativas.

“Con Puentes Digitales entendemos que una escuela conectada es una comunidad conectada”, expresó. También señaló que, junto con TecnoPresente y Transformar Córdoba, integra una política que articula conectividad, formación y recursos digitales para acompañar la enseñanza.

Por su parte, el gobernador Martín Llaryora sostuvo: “Defendemos a las escuelas rurales y también las mejoramos con internet de alta calidad, para que todos los estudiantes tengan la misma experiencia de aprender conectados, sin importar el lugar donde vivan”.

El programa ya había sido reconocido en los Premios NovaGob Excelencia 2025 y nominado a los World Summit Awards 2025. También fue presentado en el espacio SDG Corner del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), durante el Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos de 2026.

Como parte de las políticas de incorporación de tecnología a las aulas, el Ministerio de Educación provincial lanzó en abril de este año TecnoPresente en Línea, una plataforma que reúne herramientas y recursos digitales para docentes.

El sitio ofrece materiales para planificar clases y propuestas específicas para la enseñanza de Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación. La iniciativa complementa la conexión a internet con recursos y formación para su uso pedagógico, dentro de un esquema que también contempla equipamiento para las escuelas.

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