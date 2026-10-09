Instituto vs Boca Juniors: horario, formaciones y todo lo que hay que saber

Instituto y Boca Juniors se enfrentan este viernes desde las 19:30 en el Estadio Monumental Presidente Perón por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026. El Xeneize visita al líder de la Zona A, que llega en racha positiva, en un duelo clave para ambos equipos.

El Xeneize llega al encuentro después de golear a Unión en La Bombonera. El equipo de Rodolfo Arruabarrena marcha cuarto con 20 puntos y mantiene viva la chance en la tabla anual. Sin embargo, el foco inmediato del plantel está puesto en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que se disputará el martes.

Arruabarrena evaluaría rotaciones por la carga de partidos. Leandro Paredes podría descansar, mientras Rodrigo Battaglia volvería a ser convocado y tendría chances de sumar minutos por primera vez en el año. También se menciona la posibilidad de que Dylan Gorosito reemplace a Leandro Lozano, y que Carlos Palacios, Sebastián Villa, Milton Delgado y Miguel Merentiel peleen por un lugar en el once inicial.

Instituto, por su parte, llega como líder tras tres victorias consecutivas: ante Estudiantes de Río Cuarto, Talleres e Independiente (con una histórica goleada en Avellaneda). La Gloria está en puestos de Copa Sudamericana y sueña con su primera participación internacional.

El último enfrentamiento entre ambos se dio en marzo de este año en La Bombonera, por la fecha 12 del Apertura. En aquella ocasión, Tomás Aranda y Adam Bareiro marcaron los goles del triunfo local.

Probable formación de Instituto

Según las informaciones disponibles, el posible once de La Gloria sería:

Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna.

DT: Diego Flores.

Posible once de Boca Juniors

El entrenador aún no confirmó la formación definitiva. Se espera que lo haga en las próximas horas. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Datos del partido

Hora: 19:30

TV: TNT Sports Premium

Estadio: Monumental Presidente Perón

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Yamil Possi

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