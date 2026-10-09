Se incendió un taxi en la esquina de Rioja y Richieri

Un taxi se incendió este viernes al mediodía en la esquina de Rioja y Richieri, en Rosario. El fuego comenzó en la zona del motor y fue controlado por una dotación de bomberos. No hubo personas heridas.

El vehículo, un Fiat Siena que presta servicio como taxi, estaba sobre la calzada cuando comenzó el incendio. Las llamas afectaron todo el compartimiento del motor y provocaron daños en la pintura del capot.

Los bomberos llegaron al lugar a las 11.39 y trabajaron para apagar el fuego con una línea de agua. El operativo terminó a las 11.55, sin que las llamas se extendieran a otros vehículos u objetos cercanos.