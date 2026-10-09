Se incendió un taxi en la esquina de Rioja y Richieri
El fuego afectó la parte del motor y dañó la pintura del capot. Una dotación de bomberos intervino y no hubo personas lesionadas.
09/10/2026 | 13:04Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Bomberos trabajaron en el incendio.
Un taxi se incendió este viernes al mediodía en la esquina de Rioja y Richieri, en Rosario. El fuego comenzó en la zona del motor y fue controlado por una dotación de bomberos. No hubo personas heridas.
El vehículo, un Fiat Siena que presta servicio como taxi, estaba sobre la calzada cuando comenzó el incendio. Las llamas afectaron todo el compartimiento del motor y provocaron daños en la pintura del capot.
Los bomberos llegaron al lugar a las 11.39 y trabajaron para apagar el fuego con una línea de agua. El operativo terminó a las 11.55, sin que las llamas se extendieran a otros vehículos u objetos cercanos.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Un taxi se incendió en Rosario.
¿Quiénes intervinieron? Una dotación de bomberos controló el incendio.
¿Cuándo ocurrió? Este viernes al mediodía.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la esquina de Rioja y Richieri.
¿Cómo se controló el fuego? Los bomberos utilizaron una línea de agua para apagar las llamas.