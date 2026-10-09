En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Se incendió un taxi en la esquina de Rioja y Richieri

El fuego afectó la parte del motor y dañó la pintura del capot. Una dotación de bomberos intervino y no hubo personas lesionadas.

09/10/2026 | 13:04Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Bomberos trabajaron en el incendio.

FOTO: Bomberos trabajaron en el incendio.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un taxi se incendió este viernes al mediodía en la esquina de Rioja y Richieri, en Rosario. El fuego comenzó en la zona del motor y fue controlado por una dotación de bomberos. No hubo personas heridas.

El vehículo, un Fiat Siena que presta servicio como taxi, estaba sobre la calzada cuando comenzó el incendio. Las llamas afectaron todo el compartimiento del motor y provocaron daños en la pintura del capot.

Los bomberos llegaron al lugar a las 11.39 y trabajaron para apagar el fuego con una línea de agua. El operativo terminó a las 11.55, sin que las llamas se extendieran a otros vehículos u objetos cercanos.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un taxi se incendió en Rosario.

¿Quiénes intervinieron? Una dotación de bomberos controló el incendio.

¿Cuándo ocurrió? Este viernes al mediodía.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la esquina de Rioja y Richieri.

¿Cómo se controló el fuego? Los bomberos utilizaron una línea de agua para apagar las llamas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf