Cincuenta años haciendo historia: la empresa que coloca a la Argentina en la cima de la tecnología

INVAP, la reconocida empresa pública de alta tecnología perteneciente a la provincia de Río Negro y con sede central en Bariloche, cumplió 50 años de trayectoria consolidada como un referente internacional en la ingeniería compleja.

Desde sus inicios en 1976, la firma ha ejecutado más de mil proyectos tecnológicos en áreas estratégicas como desarrollo satelital, radares, medicina nuclear y sistemas de defensa.

En diálogo con Cadena 3, el presidente del directorio de la compañía, Vicente Campeni, repasó la historia de la institución y destacó su modelo operativo único.

A diferencia de otros organismos estatales, INVAP es una empresa autofinanciada que no depende de presupuestos públicos ni subsidios directos, sino que sostiene sus operaciones y a su equipo de más de 1.800 empleados exclusivamente a través de los contratos que adjudica y vende tanto en el mercado nacional como en el exterior.

Campeni subrayó que la capacidad de diversificación fue determinante para la supervivencia y expansión de la empresa en momentos de crisis.

Tras comenzar con desarrollos exclusivamente nucleares —que derivaron en la exportación de reactores a países como Australia, Argelia y Egipto—, la firma amplió su horizonte al sector espacial con hitos como la construcción del satélite de telecomunicaciones ARSAT, además de radares meteorológicos y militares.

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De cara al futuro, la compañía rionegrina avanza en alianzas internacionales y proyectos de inversión privada para la construcción de reactores nucleares modulares de última generación.

Desde la dirección destacaron el talento de las nuevas generaciones de profesionales argentinos y reafirmaron el valor de la soberanía tecnológica como motor de desarrollo económico y social para el país.