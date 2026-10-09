Vente Venezuela exige la anulación de la inhabilitación de María Corina Machado

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- El partido de la Premio Nobel de Paz María Corina Machado solicitó que se levante de "inmediato" su inhabilitación política, tras las declaraciones de una exmagistrada de Venezuela que confesó haber sido coaccionada para firmar la medida que impidió a la líder opositora participar en las elecciones de 2024.

Vente Venezuela (VV) se pronunció en relación con las declaraciones de Bárbara César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien denunció el martes pasado que fue obligada a firmar diversas sentencias de inhabilitación política, incluyendo la de Machado, según reportes de DW y de la Agencia Noticias Argentinas.

Siero, quien ocupó su cargo desde diciembre de 2014 hasta febrero de 2024, reveló que dos de sus hermanos y su cuñada, que son militares, fueron detenidos en diciembre de 2023 con el fin de forzarla a firmar el documento que inhabilitó a Machado.

La líder opositora, que obtuvo un amplio respaldo en las primarias de 2023, no pudo presentarse a las elecciones presidenciales, pero designó a Edmundo González Urrutia como su reemplazo en la contienda electoral.

El actual presidente depuesto, Nicolás Maduro, fue proclamado vencedor en esos comicios, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición y el desconocimiento de su victoria por parte de gran parte de la comunidad internacional.

VV: Inhabilitación "ilegal desde su origen"

En un comunicado, el partido expresó: "Esa inhabilitación debe ser levantada de inmediato" y argumentó que la medida fue "ilegal desde su origen", ya que fue ratificada bajo coacción hacia la magistrada.

"Detener y castigar a miembros de la familia para quebrar la voluntad de una persona" demuestra "hasta dónde fue capaz de llegar el aparato criminal del chavismo para perseguir políticamente" a sus opositores, añadió el partido de Machado.

Siero relató a la AFP que las presiones comenzaron "el 15 de diciembre de 2023", coincidiendo con el cierre del plazo para que los aspirantes presentaran recursos sobre "sus habilitaciones o inhabilitaciones" ante la sala del TSJ donde ella ejercía como magistrada.