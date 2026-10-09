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Cerúndolo avanza a la tercera ronda del Masters de Shanghái tras vencer a Safiullin

El tenista argentino Francisco Cerúndolo ganó su partido ante Roman Safiullin y se clasificó a la tercera ronda del Masters de Shanghái, donde enfrentará al checo Jakub Mensik.

09/10/2026 | 12:37Redacción Cadena 3

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Cerúndolo avanza en Shanghái.

FOTO: Cerúndolo avanza en Shanghái.

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Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- El tenista argentino Francisco Cerúndolo (21°) tuvo un sólido debut en el Masters de Shanghái, donde derrotó al ruso Roman Safiullin para meterse en la tercera ronda.

Cerúndolo, que debutó en la segunda ronda por estar entre los 32 preclasificados, se impuso por 7-6(5) y 6-3, luego de una hora y 38 minutos de juego.

El argentino comenzó mejor el encuentro gracias a un rápido quiebre y llegó a ponerse 4-1, aunque el ruso logró recuperarse de esta desventaja para forzar el tie-break.

En la "muerte súbita", Cerúndolo tuvo mejor pulso para imponerse con un apretado 7-5 y así quedarse con la primera manga.

El segundo set comenzó muy parejo, con ambos jugadores manteniendo sus respectivos turnos de servicio. Sin embargo, Cerúndolo consiguió inclinar la balanza a su favor gracias a los quiebres en el séptimo y el noveno game que le permitieron conseguir el 6-3 definitivo.

De esta manera, el tenista argentino consiguió un lugar en la tercera ronda, instancia en la que tendrá como oponente al checo Jakub Mensik (13°), a quien viene de derrotar hace solo una semana en el ATP 500 de Beijing.

La actividad para los argentinos en el octavo Masters 1000 de la temporada continuará este sábado con los partidos de Tomás Etcheverry (28°), Camilo Ugo Carabelli, Thiago Agustín Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez, quienes tendrán como respectivos rivales al checo Dalibor Svrcina, el canadiense Félix Auger-Aliassime (4°), los españoles Rafael Jódar (12°) y Carlos Alcaraz (2°) y el monegasco Valentin Vacherot (17°).

Hurkacz dio el golpe y eliminó a Djokovic

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el polaco Hubert Hurkacz, quien superó en sets corridos a la leyenda serbia Novak Djokovic (10°), quien venía de ganar su título número 102 en el ATP 500 de Beijing.

Hurkacz, que intenta recuperar posiciones en el ranking luego de estar durante gran parte del 2025 y principios del 2026 alejado del circuito por una lesión, se impuso por 6-4 y 6-4, tras casi una hora y media de juego.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido entre Cerúndolo y Safiullin?
El argentino Francisco Cerúndolo ganó el partido contra Roman Safiullin.

¿Cuál fue el resultado del partido?
Cerúndolo se impuso por 7-6(5) y 6-3.

¿Cuánto duró el encuentro?
El partido duró una hora y 38 minutos.

¿A quién enfrentará Cerúndolo en la próxima ronda?
Cerúndolo se medirá contra el checo Jakub Mensik.

¿Qué otra sorpresa ocurrió en el torneo?
Hubert Hurkacz eliminó a Novak Djokovic en sets corridos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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