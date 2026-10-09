Mes de la Familia: conocé quiénes son los ganadores del primer sorteo de Cadena 3

Cadena 3 realizó este viernes 9 de octubre los primeros sorteos del Mes de la Familia, con premios para dos oyentes de Córdoba y Santa Fe. Estela Maris Páez, de Bell Ville, ganó $2 millones de Bezza, mientras que José Javier Tolosa, de Rafaela, obtuvo una orden de compra de $500 mil de Naldo.

Los sorteos se desarrollaron durante la mañana de "Juntos", en el estudio mayor de la radio, con la presencia del escribano Ramiro Villa. La iniciativa celebra el Mes de la Familia y el Día de la Madre.

Tras conocerse los resultados, la administración de Cadena 3 se comunicará directamente con ambos ganadores para coordinar la entrega de los premios.

Cabe señalar que más de 50 mil personas se habían anotado en la semana y, quienes resulten ganadores, pueden seguir participando por los demás premios.

La propuesta continuará los viernes 16, 23 y 30 de octubre. Bezza, la billetera digital de Bancor, sorteará $2 millones en cada una de las próximas dos fechas y cerrará el mes con dos premios de $2 millones cada uno. Así, distribuirá un total de $10 millones durante la campaña.

Naldo, por su parte, entregará $6,5 millones en órdenes de compra a lo largo de la iniciativa, con sorteos en Cadena 3, La Popu y Cadena Heat. El viernes 30 habrá un sorteo final de $2 millones en órdenes de compra.

La campaña también incluye un BYD Dolphin Mini cero kilómetro junto a Autocity y viajes a Florianópolis y Cabo Frío, Brasil, con Viajes TDH.

Para participar, los interesados deben ingresar a cadena3.com o a la aplicación de Cadena 3, acceder al banner del concurso y completar el formulario con sus datos.

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