El orgullo del escultor que realizó los premios para las cinco categorías

Sueños de Radio ya ha entregado los premios para los estudiantes ganadores de las categorías Folklore, Periodismo y Bandas de Garaje: Rock y Pop, en las ceremonias realizadas en Arequito (Santa Fe) y Córdoba.

Sólo resta la premiación de Radioteatro y Grupos Corales, que se hará el jueves 15 en el Teatro Politeama de la Ciudad de Buenos Aires.

Los ganadores -además de adjudicarse equipos completos de radios digitales y plazas de calistenia para sus establecimientos escolares- recibieron esculturas que simbolizan la magia de la radio.

Fueron realizadas por Tomás Bellotti, escultor cordobés que utiliza materiales reciclados.

Entrevistado por Cadena 3, el artista contó la experiencia: “Trato de utilizar materiales de autopartistas, del ferrocarril, de todo lo que voy encontrando, de chapas que la gente por ahí desecha o que no le ve ninguna utilidad. Me vienen cosas a la cabeza para reutilizarlos, para generar cosas. Cuando me propusieron hacer los premios para Sueños de Radio, lo primero que se me vino a la cabeza fue un micrófono, porque es de radio, es como clásico de la radio. Me acordé de esos micrófonos de antaño, de las películas viejas, de esos micrófonos macizos de hierro que habrán sido de acero inoxidable. Entonces se me ocurrió buscar unos caños viejos e irles dando la forma porque tenían que ser ovalados, no podían ser perfectamente circulares como es un caño. Les fui dando la forma aplastándolos. Después tenía la parte de las puntas que también era otro desafío porque había que darle esa parte más convexa. Hice una matriz para poder ir martillando unas chapas que tenía e irle dando esa forma. Después con otras piecitas fui generando anclajes y el soporte para poderlo anclar finalmente a la base que es un contrapeso lo hice con un cigüeñal de un Citroën 2CV. He quedado fascinado con la posibilidad de hacer los premios de Sueños de Radio".

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FOTO: Los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 8083 San Carlos, de San Lorenzo (Santa Fe).

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Bellotti continuó explicando: “Hago todo a mano y con martillo o masa. Por ahí me ayudo con una morsa, con distintos tipos de pinzas y con eso voy doblando y dándole forma al metal para poderlo llevar a donde quiero y transformarlo en las piezas que quiero lograr.”

Bettolli asistió a la ceremonia de entrega de premios de las categorías Periodismo y Bandas de Garage.

Consultado sobre sus sensaciones al momento de ver a los chicos alzando sus esculturas, contó: “La verdad es que viví una gran emoción. Mi mayor satisfacción es cuando otras personas ven lo que uno quiso plasmar en una escultura, porque yo puedo darle un significado y después vienen estos chicos o venís vos o viene cualquier otra persona y lo ve y le da otro significado. Todos distintos, entonces a cada persona le debía despertar algo distinto. Fue emocionante ver la emoción que tenían ellos, la de José Palazzo cuando vio la obra, todos estaban sorprendidos. Eso emociona, porque quiere decir que uno llegó a donde quería llegar".



La escultura creada por Tomás Bellotti.

• El más federal del país

Desde 2024, Sueños de Radio se ha consolidado como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propuso cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. En esta edición pudieron participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

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