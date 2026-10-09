Los consejos de cuatro grandes CEOs argentinos para los jóvenes que terminan el colegio

FOTO: Los consejos de grandes CEOs argentinos para los jóvenes que terminan el colegio.

El 62° Coloquio IDEA reunió en Mar del Plata a algunos de los principales empresarios y ejecutivos del país bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, con el objetivo de debatir políticas públicas y pensar qué necesita Argentina para transformarse en las próximas décadas.

El futuro que empresarios y dirigentes discutieron en Mar del Plata tendrá como protagonistas a los jóvenes que hoy están terminando el colegio. Con esa mirada, Cadena 3 consultó a cuatro referentes de grandes compañías sobre qué consejo les darían y cómo atravesaron ellos mismos esa etapa de decisiones, dudas y primeros trabajos.

Las respuestas mostraron recorridos muy diferentes, pero aparecieron puntos en común: trabajo, formación, ambición y la decisión de no abandonar los propios objetivos.

Rafael Soto: tener un norte desde temprano

Rafael Soto, CEO de MODO, pertenece al grupo de quienes empezaron a proyectar su carrera desde muy jóvenes. No imaginaba la empresa que terminaría conduciendo, pero sí tenía una idea bastante definida del tipo de recorrido que quería hacer.

“Siempre fui muy planificador de todas las cosas y también de mi carrera. No me imaginaba como CEO de MODO, pero sí me imaginaba haciendo una carrera que me podía llevar a un lugar parecido”, contó.

Sabía que quería estudiar Economía, formarse en grandes compañías y tener una experiencia en el exterior. Por eso, su consejo para quienes hoy tienen 17 años pasa por detenerse a pensar qué quieren construir, incluso sabiendo que después la vida puede modificar los planes.

“Cuando uno tiene claro el norte, todo se hace más fácil. Mi invitación a un chico de 17 años es que piense en su futuro, se ponga una meta. La vida te lleva por diferentes lugares y va a cambiar, pero tener una meta de largo plazo siempre ayuda a tomar mejores decisiones en el corto plazo”, afirmó.

Diego García: un accidente que le cambió el rumbo

El recorrido de Diego García, director de CVC Corp Argentina y responsable de Almundo, fue muy distinto. A esa edad su proyecto estaba ligado al fútbol: jugaba en Chacarita y ya entrenaba con el plantel superior.

Un accidente durante un partido, con conmoción cerebral y traumatismo de cráneo, lo dejó dos meses sin jugar y terminó cambiando el rumbo de su vida.

Cuando quiso regresar, el técnico de Primera ya no estaba y García decidió concentrarse en los estudios. Un tío que trabajaba en una línea aérea le consiguió una “changuita” en una agencia de viajes. Aquella oportunidad terminó convirtiéndose en el comienzo de una carrera dentro de la industria turística.

“Tenía un anhelo, pero fijate que la vida me llevó para otro lado”, recordó.

Su mensaje para los jóvenes resume esa experiencia: “Nunca dejes de soñar, trabajá para eso, capacitate todo el tiempo, no pierdas oportunidades. Todo se consigue”.

María Inés Del Gener: una semilla familiar y la decisión de formarse

En el caso de María Inés Del Gener, CEO y socia directora general de Deloitte Cono Sur, hubo una influencia familiar que sembró temprano una inquietud profesional. Su padre tenía una PyME y admiraba especialmente el trabajo de su contador.

“Me acuerdo que él me decía: ‘Una persona que trabaja en impuestos conoce toda la firma porque conoce toda la compañía’. Esa semillita la tuve siempre ahí”, recordó.

Del Gener terminó estudiando Contador Público y, cuando se recibió, ya tenía decidido que quería trabajar en impuestos. Pero al mirar su carrera desde el presente, pone menos el acento en una vocación predestinada que en el esfuerzo necesario para desarrollarla.

“Tenés que tener un sueño, pero tenés que estar convencido de que vas a luchar por ese sueño, porque a muy pocas personas les cae la varita mágica”, sostuvo.

También cuestionó la idea de que los líderes simplemente nacen con esas capacidades. “Yo creo mucho más en el líder que se forma que en el líder que nace. Tenés que tener una meta, algo que te guste. Si te gusta y lo hacés con pasión va a ser más fácil, pero nunca pensar: ‘Eso no va a ser para mí’. Hay que trabajarlo porque las cosas solas no llegan”, aseguró.

Sebastián Bras Harriott: empezar desde abajo sin tener todo claro

Sebastián Bras Harriott, Country Manager de Assist Card para Argentina y Chile, reconoció que al terminar el secundario no tenía definido qué quería hacer con su vida.

“La verdad es que no tenía muy en claro mi norte ni adónde quería llegar”, admitió. Sí había algo que traía de su casa: una fuerte cultura del trabajo.

Empezó a trabajar a los 16 años, mientras terminaba el colegio, haciendo distintas changas. “Vendía service para máquinas de mantenimiento en gimnasios. Mirá lo que te digo”, recordó. Luego ingresó a la universidad y combinó estudio y empleo hasta entrar a Assist Card atendiendo teléfonos.

Desde ese primer puesto fue construyendo una carrera dentro de la compañía hasta llegar a conducir la operación en Argentina y Chile.

“Hoy, con el espejo retrovisor, me siento muy contento”, afirmó. Y dejó su propio mensaje para quienes recién empiezan: “El mérito es todo. Hay que creer en el mérito, hay que trabajar, porque siempre alguien te va a estar mirando. El trabajo es lo que va a sacar a Argentina adelante”.

Cuatro ejecutivos, cuatro historias muy diferentes y una misma etapa de incertidumbre que alguna vez atravesaron. Uno tenía un plan definido; otro soñaba con ser futbolista; una encontró inspiración en la profesión que admiraba su padre y otro simplemente comenzó a trabajar sin conocer todavía su destino.

Décadas después, desde posiciones de liderazgo, sus consejos vuelven sobre una idea común: no es indispensable tener resuelta la vida a los 17 años, pero sí empezar a construirla, probar, aprender y trabajar por aquello que uno quiere alcanzar.