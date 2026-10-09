Rosario MotorSport: estiman una deuda de US$500 mil y $700 millones tras 69 denuncias

La causa contra los titulares de Rosario MotorSport sumó nuevos datos este viernes durante la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal. Según explicó Carolina Prata Escobar, abogada de los damnificados, la Fiscalía estimó un perjuicio económico de alrededor de 500.000 dólares y 700 millones de pesos, a partir de las 69 denuncias contabilizadas hasta el momento.

“Suponemos y estimamos que hay más denunciantes que todavía no hicieron una denuncia”, sostuvo Prata Escobar. La letrada aclaró que todavía no hay una cifra determinada sobre el valor de los vehículos involucrados en las operaciones que no se concretaron y señaló que el cálculo oficial contempla únicamente las presentaciones recibidas hasta ahora.

Antes de la audiencia, Carlos Varela, abogado defensor de uno de los titulares de la agencia, rechazó que los hechos investigados constituyan una estafa y sostuvo que el conflicto se originó en problemas financieros. “Nosotros entendemos que ha sido nada más que una cuestión financiera que tiene que ver con el giro comercial propio de los negocios”, afirmó.

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El letrado insistió en que la imposibilidad de cumplir con los compromisos asumidos no implica necesariamente una maniobra delictiva. “Ha habido una imposibilidad de concretar las obligaciones asumidas en su momento”, expresó. También cuestionó la hipótesis de que la empresa se hubiera creado para cometer delitos: “Es una agencia de automóviles que venía funcionando desde hace varios años y presumir que se instaló toda esa agencia para lograr un cometido delictual resulta absurdo”.

Varela reconoció, sin embargo, que sus defendidos no tienen actualmente capacidad para afrontar las deudas reclamadas. “Hay una imposibilidad de pago porque están en quebranto”, explicó. Además, planteó que la presencia de jugadores de fútbol entre los clientes podría respaldar la existencia de una actividad comercial real y señaló que esas figuras podrían ser convocadas como testigos.

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Por su parte, Prata Escobar indicó que los imputados atribuyeron las dificultades a la caída del consumo, a la mala publicidad que, según su versión, generaron los reclamos de los damnificados y a los problemas financieros de la empresa. Según relató la abogada, los responsables habrían manifestado dificultades para afrontar los pagos desde junio, aunque la agencia habría continuado recibiendo clientes durante agosto.

La abogada también mencionó que dos de los imputados hicieron referencia a un presunto problema de ludopatía de una de las personas investigadas y a un comprobante vinculado con su ingreso a un casino. Ese planteo surgió durante las declaraciones en la audiencia y su eventual relación con los hechos investigados deberá ser determinada en el marco de la causa.

Mientras avanza la investigación, los damnificados buscan recuperar el dinero transferido y los vehículos entregados como parte de pago. La cantidad de afectados podría superar las 69 denuncias contabilizadas por la Fiscalía, por lo que el perjuicio económico estimado podría modificarse a medida que se incorporen nuevas presentaciones.

Informe de Fernando Carrafiello.