Tesla cambia 'Full Self-Driving' por 'Tesla Assisted Driving' en Europa para facilitar su adopción

Tesla modificó el nombre de su sistema de asistencia a la conducción en Europa, pasando de "Full Self-Driving (Supervised)" a "Tesla Assisted Driving". Esta decisión surgió tras las críticas del ministro de transporte de Alemania, Steffen Bilger, quien consideró que el término anterior era engañoso, ya que el sistema aún requiere la atención del conductor.

El cambio de nombre representa una importante concesión por parte de Tesla, que había utilizado "Full Self-Driving (Supervised)" durante años, a pesar de que el sistema no podía realizar todas las tareas de conducción sin intervención humana. Este nuevo nombre podría facilitar la aceptación del software en Europa, lo que podría abrir una nueva y significativa fuente de ingresos para la compañía.

Bilger declaró que impulsará la aprobación del nuevo nombre en toda Europa, lo que podría ser fundamental para el futuro del software en el continente. En conversaciones con Tesla, se sugirió este cambio como una forma de avanzar en el proceso de aprobación, según un comunicado oficial del ministerio.

El CEO de Tesla, Elon Musk, agradeció a Bilger a través de una publicación en X esta semana, reconociendo la importancia de este cambio. Musk ha estado abogando por la aprobación del sistema en Europa desde hace tiempo, argumentando que podría salvar vidas, tanto de los ocupantes del vehículo como de los peatones y ciclistas.

A lo largo de los años, el software de Tesla ha mejorado significativamente. Lo que antes era una combinación de centrado de carril y control de crucero adaptativo, ahora se ha convertido en un sistema de asistencia a la conducción que muchos propietarios utilizan para casi el 100% de sus desplazamientos diarios. El sistema ahora puede estacionarse solo y navegar por calles y autopistas, incluso interviniendo en la conducción humana si detecta una colisión inminente.

Sin embargo, el sistema ha estado en el centro de investigaciones federales y demandas civiles debido a accidentes en los que supuestamente estaba en uso. Su predecesor, Autopilot, ha estado relacionado con varias fatalidades. A principios de este año, Tesla discontinuó Autopilot después de que un juez determinara que la compañía había engañado al público sobre las capacidades del sistema.