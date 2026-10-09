Xona presenta una alternativa comercial a GPS con lanzamiento de satélites

Xona Space Systems se encuentra en la antesala de lanzar su servicio de navegación y sincronización, una alternativa comercial al GPS, que iniciará sus pruebas beta tras el lanzamiento de seis satélites diseñados por la compañía, programado para este mes. Esta iniciativa busca desafiar el dominio de los sistemas de navegación gratuitos proporcionados por gobiernos alrededor del mundo.

Fundada en 2019 por un grupo de ingenieros que se conocieron en el programa de posgrado en ingeniería aeroespacial de Stanford, Xona ha ido desarrollando una tecnología que promete mejorar la precisión del GPS, que actualmente ofrece una localización a nivel de metros, mientras que su servicio Pulsar aspira a ofrecer una precisión centimétrica.

La compañía, que ha recaudado más de 300 millones de dólares en inversiones, se enfrenta al desafío de ofrecer un servicio que no solo sea competitivo, sino que también solucione problemas como el de la interferencia de señales, un problema común en sistemas de navegación actuales. La idea surgió de conversaciones informales entre los fundadores sobre la posibilidad de mejorar la navegación mediante el uso de satélites en órbita baja.

Brian Manning, CEO de Xona, mencionó que aunque al principio consideró que la idea de reemplazar al GPS era poco viable, al investigar se dio cuenta de que el verdadero mercado no era el servicio en sí, sino el hardware. "La gente piensa que el GPS es un servicio gratuito, pero el mercado es el hardware, y hay miles de millones de dispositivos vendidos cada año que no son regalados", indicó.

Los satélites de Xona están diseñados para ser más precisos y resistentes a la interferencia. La compañía ha desarrollado una arquitectura única que permite que sus satélites mantengan el tiempo sin necesidad de costosos relojes atómicos a bordo, aprovechando la proximidad a la Tierra y la comunicación con fuentes de datos en tierra.

El lanzamiento de los satélites por parte de SpaceX es un paso crucial para Xona, ya que estos formarán la base de su constelación operativa de 258 satélites. Una vez en órbita, el servicio Pulsar podrá ofrecer cobertura en EE.UU., Europa, Japón y Corea del Sur para 2028.

La propuesta de Xona es ambiciosa y busca no solo mejorar la precisión de la navegación, sino también ofrecer un servicio que pueda ser utilizado en aplicaciones críticas, como vehículos autónomos. Con un enfoque en la seguridad y la confiabilidad, Manning espera que su tecnología pueda ser un estándar de oro en el futuro de la navegación.

Ian Gough, CEO de TimeBeat, una empresa especializada en sincronización electrónica, afirmó que las pruebas iniciales permitirán a sus ingenieros verificar y corregir la sincronización proporcionada por los dispositivos alrededor del mundo. "Queremos que la gente se sienta tan segura al quitar las manos del volante como cuando está en un avión", concluyó Manning.