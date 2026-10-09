OpenAI ajusta sus proyecciones: ingresos anuales son 20 mil millones menos de lo esperado

OpenAI, la reconocida empresa de inteligencia artificial, enfrentó una reciente controversia sobre sus proyecciones de ingresos. Hace poco más de una semana, se reportó que la compañía había alcanzado una cifra de 70 mil millones de dólares en ingresos anuales. Sin embargo, un nuevo informe indica que la realidad es bastante diferente. Según el Financial Times, OpenAI comunicó a sus inversores que sus ingresos anuales están "cercanos a los 50 mil millones de dólares".

El informe menciona que el número de 70 mil millones fue una estimación basada en la información compartida con los inversores de OpenAI, con el objetivo de establecer una comparación directa con los ingresos anuales reportados por Anthropic, que son de aproximadamente 65 mil millones. Es importante destacar que ambas empresas calculan sus ingresos de manera diferente. Por ejemplo, Anthropic incluye las ventas realizadas por sus socios en la nube, mientras que OpenAI no lo hace.

La discrepancia en las cifras ha generado inquietud dentro de la compañía, que busca justificar las grandes inversiones que ha recibido, incluyendo 122 mil millones de dólares en una ronda de financiamiento en marzo. Los informes financieros filtrados de OpenAI para 2025 revelaron que la empresa había generado cerca de 13 mil millones de dólares, pero sus gastos superaron significativamente esta cifra.

La salida a bolsa de OpenAI, que se esperaba para este año, se ha postergado hasta 2027. La empresa ha enfrentado desafíos en el camino, especialmente en la gestión de sus ingresos y gastos, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su viabilidad a largo plazo.

TechCrunch se comunicó con OpenAI para obtener comentarios sobre esta situación. La empresa se encuentra en una encrucijada, tratando de equilibrar su imagen pública con la realidad de sus finanzas, mientras continúa desarrollando tecnologías que están transformando la inteligencia artificial.