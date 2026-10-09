En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Así es el esquema de servicios para este lunes feriado en la ciudad de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba diagramó un esquema de servicios por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

09/10/2026 | 08:15Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Transporte Urbano de Pasajeros operará con frecuencia de día domingo,

FOTO: El Transporte Urbano de Pasajeros operará con frecuencia de día domingo,

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Municipalidad de Córdoba informó sobre el funcionamiento de los servicios durante el feriado de este lunes 12 de octubre.

Según detalló, el transporte urbano de pasajeros circulará con frecuencia de día domingo.

El servicio de recolección domiciliaria de residuos será normal.

El Sistema de Estacionamiento Medido y Controlado (SEMM) será gratuito en los lugares permitidos.

Las plantas de Inspección Técnica Vehicular permanecerán cerradas.

Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18.

El Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales permanecerán cerradas.

Lectura rápida

¿Qué servicios se informaron? La Municipalidad de Córdoba comunicó el funcionamiento de varios servicios durante el feriado.

¿Quién hizo el anuncio? La información fue proporcionada por la Municipalidad de Córdoba.

¿Cuándo es el feriado? El feriado es el lunes 12 de octubre.

¿Dónde se aplican estos servicios? Los servicios se aplican en la ciudad de Córdoba.

¿Cómo funcionarán los servicios? El transporte circulará como un día domingo, la recolección de residuos será normal y el SEMM será gratuito.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf