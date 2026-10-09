Así es el esquema de servicios para este lunes feriado en la ciudad de Córdoba
La Municipalidad de Córdoba diagramó un esquema de servicios por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
09/10/2026 | 08:15Redacción Cadena 3
FOTO: El Transporte Urbano de Pasajeros operará con frecuencia de día domingo,
La Municipalidad de Córdoba informó sobre el funcionamiento de los servicios durante el feriado de este lunes 12 de octubre.
Según detalló, el transporte urbano de pasajeros circulará con frecuencia de día domingo.
El servicio de recolección domiciliaria de residuos será normal.
El Sistema de Estacionamiento Medido y Controlado (SEMM) será gratuito en los lugares permitidos.
Las plantas de Inspección Técnica Vehicular permanecerán cerradas.
Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18.
El Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales permanecerán cerradas.
Lectura rápida
¿Qué servicios se informaron? La Municipalidad de Córdoba comunicó el funcionamiento de varios servicios durante el feriado.
¿Quién hizo el anuncio? La información fue proporcionada por la Municipalidad de Córdoba.
¿Cuándo es el feriado? El feriado es el lunes 12 de octubre.
¿Dónde se aplican estos servicios? Los servicios se aplican en la ciudad de Córdoba.
¿Cómo funcionarán los servicios? El transporte circulará como un día domingo, la recolección de residuos será normal y el SEMM será gratuito.