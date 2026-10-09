Así es el esquema de servicios para este lunes feriado en la ciudad de Córdoba

FOTO: El Transporte Urbano de Pasajeros operará con frecuencia de día domingo,

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La Municipalidad de Córdoba informó sobre el funcionamiento de los servicios durante el feriado de este lunes 12 de octubre.

Según detalló, el transporte urbano de pasajeros circulará con frecuencia de día domingo.

El servicio de recolección domiciliaria de residuos será normal.

El Sistema de Estacionamiento Medido y Controlado (SEMM) será gratuito en los lugares permitidos.

Las plantas de Inspección Técnica Vehicular permanecerán cerradas.

Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18.

El Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales permanecerán cerradas.