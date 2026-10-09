Los judiciales federales realizan un paro de 24 horas y advierten por el impacto en Rosario
Lisandro Casale, secretario regional del gremio en Santa Fe, señaló que reclaman una recomposición del 30% por la caída del poder adquisitivo y respuestas de la Corte Suprema a demandas laborales pendientes.
09/10/2026 | 08:02Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Tribunales Federales de Rosario.
-
Audio. Los judiciales federales realizan un paro de 24 horas y advierten por el impacto en Rosario
Cadena 3 Rosario
Los trabajadores judiciales federales realizan este viernes un paro de 24 horas en todo el país, una medida que tendrá impacto en el funcionamiento de la Justicia Federal en Rosario. La protesta responde a reclamos salariales, laborales y al pedido de designación de un representante gremial.
Lisandro Casale, secretario regional de los judiciales federales en Santa Fe, explicó que uno de los planteos está relacionado con la falta de respuesta de la Corte Suprema al nombramiento del representante del gremio en la obra social. Según indicó, el reclamo se mantiene desde diciembre de 2025.
Otro de los puntos centrales es la pérdida del poder adquisitivo. “Seguimos reclamando la pérdida salarial, aquella pérdida que tenemos desde diciembre del 23, que está en el orden del 30%”, sostuvo Casale. Además, cuestionó el cálculo de la inflación oficial utilizado para medir esa caída.
Por último, el dirigente ratificó el rechazo al traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida de fuerza se extenderá durante toda la jornada y podría afectar la actividad judicial, incluidas algunas audiencias y otros trámites.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué medida están tomando los trabajadores judiciales federales? Están realizando un paro de 24 horas en todo el país.
¿Quién es Lisandro Casale? Es el secretario regional de los judiciales federales en Santa Fe.
¿Cuándo comenzó el reclamo por el representante gremial? El reclamo se mantiene desde diciembre de 2025.
¿Qué porcentaje de pérdida salarial mencionan? Mencionan una pérdida del 30% desde diciembre del 23.
¿Cuál es la preocupación respecto a la Justicia Nacional del Trabajo? Rechazan su traspaso a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.