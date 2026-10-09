Los judiciales federales realizan un paro de 24 horas y advierten por el impacto en Rosario

Los trabajadores judiciales federales realizan este viernes un paro de 24 horas en todo el país, una medida que tendrá impacto en el funcionamiento de la Justicia Federal en Rosario. La protesta responde a reclamos salariales, laborales y al pedido de designación de un representante gremial.

Lisandro Casale, secretario regional de los judiciales federales en Santa Fe, explicó que uno de los planteos está relacionado con la falta de respuesta de la Corte Suprema al nombramiento del representante del gremio en la obra social. Según indicó, el reclamo se mantiene desde diciembre de 2025.

Otro de los puntos centrales es la pérdida del poder adquisitivo. “Seguimos reclamando la pérdida salarial, aquella pérdida que tenemos desde diciembre del 23, que está en el orden del 30%”, sostuvo Casale. Además, cuestionó el cálculo de la inflación oficial utilizado para medir esa caída.

Por último, el dirigente ratificó el rechazo al traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida de fuerza se extenderá durante toda la jornada y podría afectar la actividad judicial, incluidas algunas audiencias y otros trámites.

Informe de Fernando Carrafiello.