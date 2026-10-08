El presidente de Burkina Faso analiza intervenir en la Federación de Fútbol tras una dura derrota

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- El presidente Ibrahim Traoré está considerando la posibilidad de que el gobierno asuma el control de la Federación Burkinesa de Fútbol tras la contundente derrota de su selección, que perdió siete a cero frente a la Selección argentina en Buenos Aires.

El mandatario justificó esta medida al señalar la necesidad de "reorganizar la gestión deportiva nacional para curar los males de la disciplina", según reportaron medios como RMC Sport y Afrique Sports.

La selección Sub 23 se enfrentó a un agotador viaje de casi veinticuatro horas sin descanso previo al partido en el estadio Monumental. Para llegar a Argentina, la delegación tuvo que tomar un vuelo de urgencia con Air Burkina, realizando escalas en Marruecos y Qatar antes de aterrizar en el país sudamericano el mismo día del encuentro.

Las autoridades nacionales elogiaron "el esfuerzo patriótico de los futbolistas" al evitar sanciones contractuales por el incumplimiento del encuentro programado.

Sin embargo, la posible intervención del Estado en la gestión de la federación podría contradecir las normas establecidas en el artículo catorce de los estatutos de la FIFA, que exige la total independencia de sus asociaciones miembro y prohíbe la injerencia de terceros en sus decisiones internas.

Los artículos 16 y 17 del reglamento internacional de la FIFA establecen sanciones severas, que pueden incluir desde la suspensión temporal hasta la expulsión definitiva del organismo.

El presidente de la Federación Burkinesa de Fútbol, Oumarou Sawadogo, estuvo presente durante las declaraciones del mandatario, pero no realizó comentarios públicos sobre la situación actual del fútbol en el país.

Actualmente, el equipo nacional ocupa la posición 62 en el ránking global y fue subcampeón en la Copa Africana de Naciones 2013.