FOTO: El tren Sarmiento realizará obras este fin de semana, pero el martes habrá servicio normal

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- Durante el fin de semana largo, que se extenderá entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, el tren Sarmiento no prestará servicio en ninguno de sus ramales debido a trabajos de señalamiento. Sin embargo, el martes 13 funcionará con normalidad.

La empresa Trenes Argentinos anunció que se llevarán a cabo actualizaciones integrales en la mesa de mando de señales, sumándose a las renovaciones ya realizadas en las estaciones de Castelar y Moreno.

Inicialmente, la compañía estatal había informado que no habría servicio hasta el martes 13 inclusive, pero finalmente se determinó que las tareas se realizarán durante el fin de semana.

Según datos obtenidos por la Agencia Noticias Argentinas, la mesa de mando ubicada en Haedo tiene más de 40 años de antigüedad y es fundamental para la operación, con cuatro vías y conexión con las líneas San Martín y Roca.

Además de la renovación de la mesa de mando, se actualizarán las señales entre Liniers y Villa Luro, y se reemplazarán los aparatos de vías en Caballito.

Por otra parte, Trenes Argentinos Infraestructura llevará a cabo trabajos en varios sectores de la línea, incluyendo la renovación de la vía sexta en la terminal de Once y tareas de señalamiento en el paso a nivel Rojas.

También se avanzará en la mejora del andén central de Ramos Mejía y el andén 2 de Morón, así como en la cabina de señales de Castelar. La empresa AUSA realizará la renovación de la vía cuarta y trabajos complementarios en el paso bajo nivel Lorca, además de intervenciones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen.

Por su parte, Trenes Argentinos Operaciones se encargará de mejoras en el paso a nivel Goya y obras civiles en el andén central de Ciudadela. También se atenderá el sistema eléctrico de la subestación Castelar y se restaurará el tendido de vías en el kilómetro 26,500 en San Antonio de Padua.

En cuanto a las demás estaciones de la línea, se realizarán trabajos de desmalezado y limpieza en las plataformas y zonas de vías en todas las paradas del ramal eléctrico Once-Moreno, así como en los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos, que actualmente están limitados entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías.

El martes 13 de octubre, tanto los servicios eléctricos como diésel volverán a operar según sus cronogramas habituales.