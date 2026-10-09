Las multas por el choque vinculado a Gastón Ávila finalmente fueron para un jugador de Arsenal

La Municipalidad de Rosario aplicó dos multas vinculadas al siniestro vial protagonizado por una Ford F-150 Raptor el pasado 21 de septiembre en avenida Jorge Newbery, en un hecho relacionado con Gastón Ávila, futbolista de Rosario Central. Las sanciones recaen sobre Thiago Casal, jugador de Arsenal de Sarandí y titular registral del vehículo, aunque no se pudo determinar fehacientemente quién conducía al momento del choque.

Una de las infracciones corresponde a circular de manera sinuosa o imprudente. La sanción contempla una multa de entre $68.000 y $453.000. La otra está relacionada con los daños ocasionados a una columna de alumbrado público y prevé un monto que va desde los $340.000 hasta los $4,3 millones.

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El episodio ocurrió en la zona de avenida Jorge Newbery y Alberto Paz, cuando la camioneta terminó sobre la vereda, junto a la ciclovía, e impactó contra una columna. En ese momento, la situación generó repercusiones por la gravedad del siniestro y por la presunta presencia de Ávila en el lugar. Sin embargo, no se inició una causa penal porque no hubo personas lesionadas ni denuncias.

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Las cámaras municipales permitieron registrar una maniobra imprudente en la zona de Newbery y Circunvalación, pero no identificar a quien manejaba. En el lugar del choque no había un dispositivo que permitiera observar quién descendió de la camioneta. Por eso, no existe una confirmación fehaciente sobre la identidad del conductor.

Casal, de 18 años, es el titular formal de la Ford Ranger F-150 Raptor y juega en Arsenal de Sarandí, equipo al que llegó en 2024. En su momento, el abogado de Ávila había sostenido que quien conducía era un amigo del futbolista, pero ninguna persona se presentó públicamente para asumir esa responsabilidad. Así, el caso tuvo un desenlace administrativo con dos multas, sin que se estableciera quién estaba al volante.