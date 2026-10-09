En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Un policía chocó durante una persecución en Córdoba y lucha por su vida: el reporte oficial

Un cabo primero de la División Motocicletas resultó gravemente herido tras un siniestro en barrio Marqués de Sobremonte. Su estado es crítico y fue intervenido en el Hospital de Urgencias.

09/10/2026 | 08:17Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba.

FOTO: Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Un policía chocó durante una persecución en Córdoba y lucha por su vida: el reporte oficial

    Radioinforme 3

    Episodios

Un efectivo de la Policía de Córdoba se encuentra internado en grave estado en el Hospital de Urgencias luego de sufrir un tremendo accidente de tránsito en medio de un procedimiento policial en barrio Márquez de Sobremonte.

La víctima fue identificada como el cabo primero Joan Michael Tabernero, de 34 años, integrante de la División Motocicletas Norte.

El hecho se produjo cuando dos agentes motorizados perseguían a dos delincuentes en la zona norte de la capital provincial. Al llegar a la avenida Luciano de Figueroa y bulevar Fernando Toledo de Pimentel, en barrio Marqués de Sobremonte, un vehículo particular se cruzó en el trayecto y el policía no logró esquivarlo, quedando atrapado debajo del automóvil tras el fuerte impacto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, confirmó la gravedad del cuadro de salud del efectivo, quien fue intervenido quirúrgicamente de urgencia por una severa lesión abdominal. Aunque logró superar esa cirugía, el cuerpo médico sigue con máxima preocupación la evolución de un traumatismo de cráneo grave.

El titular de la cartera de Seguridad acompañó a los familiares del agente y a sus compañeros de la fuerza en el nosocomio capitalino. El funcionario destacó la intachable conducta y foja de servicio del cabo primero, al tiempo que pidió a la comunidad sumarse a las cadenas de oración por su pronta recuperación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un efectivo de la Policía de Córdoba sufrió un grave accidente de tránsito durante un procedimiento policial.

¿Quién es la víctima? El cabo primero Joan Michael Tabernero, de 34 años, integrante de la División Motocicletas Norte.

¿Cuándo sucedió el accidente? Durante una persecución policial en la zona norte de la capital provincial.

¿Dónde se produjo el accidente? En la avenida Luciano de Figueroa y bulevar Fernando Toledo de Pimentel, en barrio Marqués de Sobremonte.

¿Por qué es grave su estado? Debido a un severo traumatismo de cráneo y una lesión abdominal que requirió cirugía de urgencia.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf