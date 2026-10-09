Un policía chocó durante una persecución en Córdoba y lucha por su vida: el reporte oficial

Un efectivo de la Policía de Córdoba se encuentra internado en grave estado en el Hospital de Urgencias luego de sufrir un tremendo accidente de tránsito en medio de un procedimiento policial en barrio Márquez de Sobremonte.

La víctima fue identificada como el cabo primero Joan Michael Tabernero, de 34 años, integrante de la División Motocicletas Norte.

El hecho se produjo cuando dos agentes motorizados perseguían a dos delincuentes en la zona norte de la capital provincial. Al llegar a la avenida Luciano de Figueroa y bulevar Fernando Toledo de Pimentel, en barrio Marqués de Sobremonte, un vehículo particular se cruzó en el trayecto y el policía no logró esquivarlo, quedando atrapado debajo del automóvil tras el fuerte impacto.

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El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, confirmó la gravedad del cuadro de salud del efectivo, quien fue intervenido quirúrgicamente de urgencia por una severa lesión abdominal. Aunque logró superar esa cirugía, el cuerpo médico sigue con máxima preocupación la evolución de un traumatismo de cráneo grave.

El titular de la cartera de Seguridad acompañó a los familiares del agente y a sus compañeros de la fuerza en el nosocomio capitalino. El funcionario destacó la intachable conducta y foja de servicio del cabo primero, al tiempo que pidió a la comunidad sumarse a las cadenas de oración por su pronta recuperación.