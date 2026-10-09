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Defensora de Di Spagna celebra absoluciones y aclara que el médico no accedió a Maradona

María Julia Marcelli expresó su alivio tras los alegatos de fiscales y el abogado de Maradona Junior, aunque advirtió: "Hay que tener cautela".

09/10/2026 | 08:32Redacción Cadena 3

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Defensora de Di Spagna celebra absoluciones y aclara que el médico no accedió a Maradona

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Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- La defensora oficial del médico clínico Pedro Di Spagna, uno de los siete acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, manifestó su "alivio" tras los pedidos de absolución presentados durante la jornada de alegatos. Marcelli destacó que su cliente "no tenía acceso al paciente".

María Julia Marcelli dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y consideró que la decisión de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, junto al abogado Eduardo Ramírez, representante de Diego Junior, de retirar los cargos es un hecho "inmenso".

"Estoy aliviada. Para nosotros es inmenso que el fiscal, quien es el que tiene el deber de criterio objetivo, haya desistido de la acusación. Y que se haya plegado Ramírez sumó mucho también", expresó la letrada.

Marcelli lamentó la nulidad del primer juicio por el polémico documental protagonizado por la ex magistrada Julieta Makintach: "Fue una frustración y ahora que llevamos siete meses de debate en 2026 hubo que estudiar mucho y resistir lo que viniera".

A pesar de su alivio, la defensora advirtió que aún queda camino por recorrer en el proceso, ya que "alcanza con que una querella acuse para habilitar la posibilidad de una condena". Por lo tanto, sostuvo: "Hay que tener cautela".

La abogada también subrayó que el médico "no tenía control de los enfermeros, autonomía, la posibilidad de acceder al paciente y la confianza con Maradona".

"Para llegar a él, tenía que pasar por Swiss Medical, la psiquiatra (Agustina Cosachov), el entorno de Diego, que lo tenía blindado, y el propio Maradona, que no soportaba a los médicos", indicó.

Di Spagna fue el único de los siete imputados por el fallecimiento del astro argentino a quien los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) citaron.

El médico visitó a Maradona únicamente el 12 de noviembre de 2020 durante la internación domiciliaria en el country San Andrés, ubicado en Benavídez. El 18 de noviembre también acudió, pero Maradona no quiso recibirlo.

Además, Di Spagna se mostró siempre dispuesto a mantener un encuentro con el exfutbolista, recomendando que lo vea un nutricionista para que "revise la dieta" y sugiriendo a los enfermeros que le suministraran medicamentos para diversas dolencias.

Lectura rápida

¿Quién es la defensora de Di Spagna?
La defensora es María Julia Marcelli.

¿Qué expresó Marcelli tras los alegatos?
Marcelli manifestó su "alivio" por los pedidos de absolución.

¿Qué opinó sobre el acceso de Di Spagna a Maradona?
Resaltó que Di Spagna "no tenía acceso al paciente".

¿Qué dijo sobre la nulidad del primer juicio?
La abogada lamentó la nulidad y lo calificó como "una frustración".

¿Qué recomendó Di Spagna a Maradona?
Recomendó que lo vea un nutricionista para que "revise la dieta".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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