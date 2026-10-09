Quieren demoler una histórica disquería porteña para construir una estación de subte

FOTO: Charly García en una de las esquinas más emblemáticas de la Ciudad.

La histórica disquería y librería Zivals, ubicada en Corrientes y Callao desde 1971, quedó incluida en el proyecto de expropiaciones para la futura Línea F de subte y podría ser demolida para construir allí el acceso y el vestíbulo de una estación.

El proyecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contempla la adquisición total de 12 propiedades y afectaciones parciales sobre otras 26 parcelas a lo largo del futuro recorrido, que tendrá aproximadamente 9,8 kilómetros y 12 estaciones entre Barracas y Palermo. En el caso de Zivals, el inmueble se encuentra en el sector previsto para la combinación entre las líneas B y F.

La noticia llega pocos meses después de que el espacio celebrara sus 55 años y sumara a su fachada el mural de Charly García realizado por Martín Ron. Consultado por Cadena 3, Fernando Laviz, responsable de Zivals, aseguró que la decisión no dimensiona el valor cultural de la esquina: “Se están llevando puestos 55 años de cultura porteña”.

Fernando Laviz, responsable de Zivals

“No hay que cambiar el trazado, solo desplazar el acceso”

Desde Zivals remarcan que su reclamo no busca frenar la construcción de la Línea F. Según Laviz, analizaron el proyecto con ingenieros y existen alternativas que permitirían mantener tanto el trazado como la ubicación de los andenes sin demoler el edificio.

“No hay que cambiar nada radical. No hay que cambiar el trazado de la línea, no hay que cambiar la ubicación del andén. Solo hay que desplazar unos metros el acceso”, explicó. La propuesta de los propietarios es trasladar el ingreso hacia sectores cercanos y construir el vestíbulo en el subsuelo, como ocurre habitualmente en otras estaciones.

Así luce hoy la puerta de ingreso a Zivals

El Gobierno porteño sostiene, en cambio, que el diseño busca evitar accesos tradicionales que ocupen las veredas y generar ingresos más amplios integrados a edificios. Desde el ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad aseguraron que existen conversaciones con los propietarios de la disquería para encontrar una solución. Desde Zivals insisten en que el objetivo no es simplemente mantener abierto el negocio en otra ubicación, sino preservar el espacio original.

Una esquina atravesada por tres generaciones

Zivals abrió sus puertas en marzo de 1971, primero en un pequeño local de avenida Callao 395. Al año siguiente incorporó el espacio de Corrientes 1794 y comenzó a combinar discos y libros bajo un mismo techo. Con el paso del tiempo terminó ocupando todo el edificio y se consolidó como una referencia cultural en una zona marcada por teatros, cines, librerías y espacios vinculados a la música y la literatura.

“Pensá que acá en el año 71 vino un pibe de 17 años a comprar un LP y hoy viene su nieto a comprar un vinilo de regalo para el cumpleaños. Son tres generaciones pasando por acá”, graficó Laviz. En la actualidad trabajan en Zivals unas 35 personas entre directivos y empleados, según contó a Cadena 3, mientras que el catálogo reúne más de 50.000 títulos entre música y libros.

Durante la última década, además, sus propietarios realizaron importantes inversiones para restaurar y poner en valor el inmueble. Entre las intervenciones estuvo la reforma integral del local y el trabajo estructural necesario para incorporar en la terraza el mural de Charly García, realizado por Martín Ron e inspirado en la tapa de Clics Modernos.

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“No es una librería que podamos poner en otro lado”

Laviz contó que desde el Gobierno de la Ciudad les plantearon una alternativa de “convivencia” que implicaría demoler el inmueble, desarrollar la estación y luego ofrecerles espacios dentro del nuevo edificio. Para el dueño de Zivals, esa propuesta no contempla aquello que buscan preservar.

“Con la indemnización de la expropiación perfectamente podemos poner una librería en otro lado, pero no es eso lo que defendemos”, sostuvo. “Defendemos este espacio, todas las historias que pasaron por aquí”, agregó, y recordó la relación del local con distintas generaciones de músicos y protagonistas de la cultura argentina. “Es un reservorio de la identidad cultural de la ciudad”, definió.

La clásica vidriera de Zivals en Corrientes y Callao

Mientras continúa la discusión por el proyecto, Zivals inició una campaña de firmas para pedir que el edificio sea preservado. “Lo primero que le pido a la gente que empatice con esto es que corra la voz, que hable de esto con amigos y familiares”, dijo Laviz, quien también invitó al público a acercarse al local para conocer el espacio y acompañar el reclamo.

La futura Línea F está llamada a convertirse en una de las principales obras de infraestructura del transporte porteño. En Corrientes y Callao, el debate ahora pasa por si ese desarrollo puede avanzar sin borrar una esquina que desde hace más de medio siglo forma parte del paisaje cultural de Buenos Aires.

Informe de Agustín González