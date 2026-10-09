Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 9 de octubre

Alertas

No se registran alertas climáticas para la provincia deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 81%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el sur. La presión atmosférica se encuentra en 1020 hPa.

El clima hoy viernes 9 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 12°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con un viento suave que podría alcanzar los 5 m/s. La humedad alta y la visibilidad óptima permitirán que la lluvia sea la protagonista del clima en

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enseguirá siendo inestable. Para mañana, sábado 10 de octubre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 16°, con. El domingo 11 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 20°, con. El lunes 12 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 20°, también con. Finalmente, el martes 13 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 16°, con