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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre, Mendoza presenta un clima fresco con lluvias ligeras. La temperatura oscilará entre 9° y 12°, con un viento suave del sur y alta humedad en el ambiente.

09/10/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: lluvias ligeras y temperaturas frescas para hoy

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Alertas

No se registran alertas climáticas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de light rain, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 81%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el sur. La presión atmosférica se encuentra en 1020 hPa.

El clima hoy viernes 9 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 12°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con un viento suave que podría alcanzar los 5 m/s. La humedad alta y la visibilidad óptima permitirán que la lluvia sea la protagonista del clima en Mendoza.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Mendoza seguirá siendo inestable. Para mañana, sábado 10 de octubre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 16°, con light rain. El domingo 11 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 20°, con moderate rain. El lunes 12 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 20°, también con moderate rain. Finalmente, el martes 13 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 16°, con moderate rain.

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