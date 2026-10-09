Investigan el crimen de un bebé hallado en una bolsa en Villa de María de Río Seco

La fiscal Analia Cepede, a cargo de la investigación del hallazgo de un bebé sin vida en la plaza de Villa de María del Río Seco, confirmó que el recién nacido fue asesinado y tenía unos 6 días de vida.

La autopsia reveló que el pequeño fue asfixiado, lo que agrava la situación. La investigación judicial ha derivado en un caso de homicidio, y la fiscal ahora busca identificar a los progenitores del bebé.

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Un llamado anónimo a la fiscalía alertó sobre una pareja de dos mujeres que habían tenido un bebé y que el niño no estaba. La fiscal Cepede ha comenzado a recopilar pruebas.

Ya ordenó allanamientos y la extracción de sangre a dos mujeres para realizar un cotejo de ADN. Se espera que los resultados estén disponibles en la próxima semana, lo que podría llevar a una decisión judicial inminente.

Informe de Francisco Centeno.