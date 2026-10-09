Investigan el crimen de un bebé hallado en una bolsa en Villa de María de Río Seco
La causa se centra en dos mujeres, posibles progenitoras, mientras se esperan resultados de ADN en una semana.
09/10/2026 | 07:51Redacción Cadena 3
FOTO: La fiscal Analía Cepede.
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Radioinforme 3
La fiscal Analia Cepede, a cargo de la investigación del hallazgo de un bebé sin vida en la plaza de Villa de María del Río Seco, confirmó que el recién nacido fue asesinado y tenía unos 6 días de vida.
La autopsia reveló que el pequeño fue asfixiado, lo que agrava la situación. La investigación judicial ha derivado en un caso de homicidio, y la fiscal ahora busca identificar a los progenitores del bebé.
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Un operativo realizado este miércoles en Villa de María del Río Seco sumó un nuevo imputado a la causa que investiga la fiscal Analía Cepede.
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Un llamado anónimo a la fiscalía alertó sobre una pareja de dos mujeres que habían tenido un bebé y que el niño no estaba. La fiscal Cepede ha comenzado a recopilar pruebas.
Ya ordenó allanamientos y la extracción de sangre a dos mujeres para realizar un cotejo de ADN. Se espera que los resultados estén disponibles en la próxima semana, lo que podría llevar a una decisión judicial inminente.
Informe de Francisco Centeno.
Lectura rápida
¿Quién investiga el caso del bebé hallado sin vida? La fiscal Analia Cepede está a cargo de la investigación.
¿Qué se confirmó sobre el estado del bebé? Se confirmó que el bebé fue asesinado y tenía unos 6 días de vida.
¿Qué reveló la autopsia? La autopsia reveló que el bebé fue asfixiado.
¿Qué acciones ha tomado la fiscalía? Se han ordenado allanamientos y la extracción de sangre para un cotejo de ADN.
¿Cuándo se esperan los resultados de las pruebas? Los resultados se esperan para la próxima semana.