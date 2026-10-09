Rosario adjudicó la Guardería Náutica Centro por 15 años y se espera una inversión millonaria

La Municipalidad de Rosario adjudicó la concesión de la Guardería Náutica Centro a una unión transitoria integrada por Obring SA, Flexio SA, Crucijuegos SRL y Gabriel Adrián Guglielmino. El contrato tendrá una duración de 15 años, con posibilidad de una prórroga de hasta dos años.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1431/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial Municipal. El grupo empresario había sido el único oferente en la licitación abierta en junio para explotar y renovar el predio ubicado frente a la Estación Fluvial y a pocos metros del Monumento Nacional a la Bandera.

El proyecto contempla una inversión superior a los $5.000 millones para transformar el espacio en un puerto náutico con capacidad para unas 700 embarcaciones. La propuesta incluye nuevas instalaciones para la guarda de barcos, equipamiento náutico, oficinas, servicios para navegantes y locales comerciales y gastronómicos, con sectores abiertos hacia la ribera.

La concesión establece un canon mensual de 83,264 unidades de medida, de acuerdo con el mecanismo de actualización previsto en el pliego. Antes de comenzar la explotación, los adjudicatarios deberán firmar el contrato, acreditar la inscripción formal de la unión transitoria, regularizar eventuales deudas municipales y presentar las garantías exigidas. La actividad comenzará 30 días después de la firma.

La adjudicación pone fin a una serie de tres intentos anteriores que no habían logrado concretarse. Tras el lanzamiento de una nueva licitación en abril y la apertura de la única oferta en junio, el Municipio finalmente definió quién estará a cargo del predio durante los próximos 15 años. La siguiente etapa será la firma del contrato y el avance del cronograma de obras, que deberá definir los plazos de renovación y la convivencia de los trabajos con la actividad náutica.