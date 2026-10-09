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El Brigadier Estanislao López fue declarado héroe nacional por el Congreso

La Ley 27.827 quedó oficializada este viernes y dispone que el Poder Ejecutivo impulse acciones para difundir el legado del exgobernador santafesino y su defensa del federalismo.

09/10/2026 | 07:13Redacción Cadena 3 Rosario

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El brigadier Estanislao López fue declarado héroe nacional por el Congreso de la Nación, en reconocimiento a su papel en la defensa del federalismo y la organización política argentina durante la primera mitad del siglo XIX. La medida quedó oficializada este viernes con la publicación de la Ley 27.827 en el Boletín Oficial.

La norma había sido sancionada por el Congreso el 17 de septiembre y quedó promulgada de hecho el 7 de octubre. Además de establecer la distinción, dispone que el Poder Ejecutivo nacional impulse acciones para recordar, difundir y poner en valor la trayectoria del exgobernador de Santa Fe, tanto en el país como en el exterior.

López gobernó Santa Fe durante más de dos décadas y fue una figura central de las disputas entre las provincias y el poder central tras la Revolución de Mayo. Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de la autonomía provincial, los ideales federales y los pactos interprovinciales que precedieron a la organización constitucional argentina.

La ley no fija un calendario de homenajes ni asigna partidas presupuestarias específicas, por lo que resta conocer cómo se instrumentarán las actividades de difusión. La declaración suma un reconocimiento nacional a una figura central de la historia santafesina, cuyo legado está ligado a la construcción del federalismo argentino.

Lectura rápida

¿Quién fue declarado héroe nacional? El brigadier Estanislao López fue declarado héroe nacional por el Congreso de la Nación.

¿Cuándo se oficializó la declaración? La declaración quedó oficializada este viernes con la publicación de la Ley 27.827 en el Boletín Oficial.

¿Qué establece la ley? La ley establece la distinción y que el Poder Ejecutivo nacional impulse acciones para recordar y difundir la trayectoria de López.

¿Cuánto tiempo gobernó López? López gobernó Santa Fe durante más de dos décadas.

¿Qué falta definir según la ley? La ley no fija un calendario de homenajes ni asigna partidas presupuestarias específicas, por lo que falta conocer cómo se instrumentarán las actividades de difusión.

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