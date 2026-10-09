Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 9 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 73%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el sur.

El clima hoy viernes 9 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 14°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 4 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de frescura durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 10 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 18°, con cielos nublados. El domingo 11 de octubre, la temperatura mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 21°, con cielo despejado. El lunes 12 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 21°, con cielos nublados. El martes 13 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima de 21°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el miércoles 14 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras.