Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este viernes 9 de octubre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 9 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 14° y una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 83%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 6 m/s desde el sureste.

El clima hoy viernes 9 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos suaves que podrían alcanzar hasta 6 m/s. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El sábado, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 16° con lluvias ligeras. El domingo, el clima mejorará con un cielo despejado, con mínimas de 9° y máximas de 15°. El lunes, se prevén nubes dispersas, con mínimas de 12° y máximas de 16°. El martes, nuevamente habrá lluvias ligeras, con mínimas de 15° y máximas de 17°.