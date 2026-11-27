La selección argentina Sub-17 se enfrentará a México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar, luego de finalizar en el duodécimo puesto de la tabla general de clasificados.

El equipo albiceleste logró avanzar como segundo del Grupo C, tras empatar 3-3 con Dinamarca en la última jornada de la fase de grupos. En esta etapa, Argentina obtuvo una victoria (2-1 ante Mozambique), un empate y una derrota (0-2 ante Australia en su debut).

Por su parte, México se posicionó como líder del Grupo K y noveno mejor líder de grupo, tras finalizar la primera ronda sin recibir goles, luego de un empate 0-0 con Venezuela.

Este encuentro representa una oportunidad de revancha para Argentina, que en la edición anterior del torneo, en 2025, fue eliminada por México en la definición por penales, también en dieciseisavos de final.

El torneo, que cuenta con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, permite clasificar a los dos primeros de cada zona, así como a los ocho mejores terceros. Para establecer los emparejamientos, la organización clasificó a los ganadores y segundos de grupo según su rendimiento, considerando criterios como puntos, diferencia de goles y conducta deportiva.

Con el cierre de la fase de grupos el pasado viernes, se definieron los 32 equipos que avanzan a los 16avos de final: Argentina, España, México, Venezuela, Corea del Sur, Italia, Malí, Grecia, Brasil, Serbia, Croacia, Francia, Chile, Australia, Bélgica, Egipto, Irlanda, Costa de Marfil, Colombia, Arabia Saudita, Argelia, Senegal, Marruecos, Uganda, Uruguay, China, Mozambique, Ecuador, República Dominicana, Tayikistán, Japón y Uzbekistán.

Los 16 cruces de los dieciseisavos de final quedaron configurados de la siguiente manera: España (1° H) vs. Uzbekistán (3° E), Corea del Sur (1° B) vs. Japón (3° L), Italia (1° E) vs. Tayikistán (3° F), Malí (1° G) vs. República Dominicana (3° J), Grecia (1° A) vs. Ecuador (3° B), Brasil (1° I) vs. Mozambique (3° C), Serbia (1° L) vs. China (3° H), Croacia (1° F) vs. Uruguay (3° D), Francia (1° D) vs. Uganda (2° B), Chile (1° J) vs. Marruecos (2° H), Australia (1° C) vs. Senegal (2° F), México (1° K) vs. Argentina (2° C), Venezuela (2° K) vs. Argelia (2° J), Bélgica (2° G) vs. Arabia Saudita (2° D), Egipto (2° A) vs. Colombia (2° L), e Irlanda (2° I) vs. Costa de Marfil (2° E).

La fase eliminatoria comenzará el 30 de noviembre con los dieciseisavos de final, y seguirá con los octavos de final del 3 al 4 de diciembre, los cuartos el 7 de diciembre, las semifinales el 10 de diciembre y culminará con la gran final el 13 de diciembre.