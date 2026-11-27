Argentina se medirá ante México en los 16avos del Mundial Sub-17 de Catar
La selección argentina Sub-17 ya conoce a su rival para los dieciseisavos del Mundial de Catar, donde se enfrentará a México tras cerrar la fase de grupos con un empate y una victoria.
FOTO: Alan Alcaráz.
La selección argentina Sub-17 se enfrentará a México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar, luego de finalizar en el duodécimo puesto de la tabla general de clasificados.
El equipo albiceleste logró avanzar como segundo del Grupo C, tras empatar 3-3 con Dinamarca en la última jornada de la fase de grupos. En esta etapa, Argentina obtuvo una victoria (2-1 ante Mozambique), un empate y una derrota (0-2 ante Australia en su debut).
Por su parte, México se posicionó como líder del Grupo K y noveno mejor líder de grupo, tras finalizar la primera ronda sin recibir goles, luego de un empate 0-0 con Venezuela.
Este encuentro representa una oportunidad de revancha para Argentina, que en la edición anterior del torneo, en 2025, fue eliminada por México en la definición por penales, también en dieciseisavos de final.
El torneo, que cuenta con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, permite clasificar a los dos primeros de cada zona, así como a los ocho mejores terceros. Para establecer los emparejamientos, la organización clasificó a los ganadores y segundos de grupo según su rendimiento, considerando criterios como puntos, diferencia de goles y conducta deportiva.
Con el cierre de la fase de grupos el pasado viernes, se definieron los 32 equipos que avanzan a los 16avos de final: Argentina, España, México, Venezuela, Corea del Sur, Italia, Malí, Grecia, Brasil, Serbia, Croacia, Francia, Chile, Australia, Bélgica, Egipto, Irlanda, Costa de Marfil, Colombia, Arabia Saudita, Argelia, Senegal, Marruecos, Uganda, Uruguay, China, Mozambique, Ecuador, República Dominicana, Tayikistán, Japón y Uzbekistán.
Los 16 cruces de los dieciseisavos de final quedaron configurados de la siguiente manera: España (1° H) vs. Uzbekistán (3° E), Corea del Sur (1° B) vs. Japón (3° L), Italia (1° E) vs. Tayikistán (3° F), Malí (1° G) vs. República Dominicana (3° J), Grecia (1° A) vs. Ecuador (3° B), Brasil (1° I) vs. Mozambique (3° C), Serbia (1° L) vs. China (3° H), Croacia (1° F) vs. Uruguay (3° D), Francia (1° D) vs. Uganda (2° B), Chile (1° J) vs. Marruecos (2° H), Australia (1° C) vs. Senegal (2° F), México (1° K) vs. Argentina (2° C), Venezuela (2° K) vs. Argelia (2° J), Bélgica (2° G) vs. Arabia Saudita (2° D), Egipto (2° A) vs. Colombia (2° L), e Irlanda (2° I) vs. Costa de Marfil (2° E).
La fase eliminatoria comenzará el 30 de noviembre con los dieciseisavos de final, y seguirá con los octavos de final del 3 al 4 de diciembre, los cuartos el 7 de diciembre, las semifinales el 10 de diciembre y culminará con la gran final el 13 de diciembre.
Lectura rápida
¿Quién se enfrenta a quién en los 16avos de final?
Argentina jugará contra México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.
¿Cuándo comienza la fase eliminatoria?
La fase eliminatoria inicia el 30 de noviembre.
¿Cómo le fue a Argentina en la fase de grupos?
Argentina terminó segundo en el Grupo C, con una victoria, un empate y una derrota.
¿Qué lugar ocupó México en su grupo?
México finalizó como líder del Grupo K, manteniendo su valla invicta.
¿Qué ocurrió en la edición anterior entre ambos equipos?
En 2025, México eliminó a Argentina en la definición por penales en los dieciseisavos de final.
[Fuente: Noticias Argentinas]