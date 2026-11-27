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El sorteo número 31678 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 27 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4853, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Barco).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4853

2° 0017

3° 8349

4° 9021

5° 5183

6° 3003

7° 6326

8° 0769

9° 1669

10° 2309

11° 3256

12° 7700

13° 9897

14° 1232

15° 4459

16° 5569

17° 7492

18° 0607

19° 2597

20° 2637