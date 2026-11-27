Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 27 de noviembre.
El sorteo número 31678 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 27 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4853, correspondiente a "A primera (El Barco)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31678 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 27 de noviembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 4853, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Barco).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4853
2° 0017
3° 8349
4° 9021
5° 5183
6° 3003
7° 6326
8° 0769
9° 1669
10° 2309
11° 3256
12° 7700
13° 9897
14° 1232
15° 4459
16° 5569
17° 7492
18° 0607
19° 2597
20° 2637
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31678 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 27 de noviembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 4853.
¿Qué significa el número 4853?
Se interpreta como "A primera (El Barco)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.