Eisenkot se compromete a establecer un nuevo Gobierno en Israel en ocho días
El candidato acusó al Partido Likud de demorar deliberadamente las negociaciones para dividir a la oposición y forzar una nueva elección.
FOTO: Gadi Eisenkot planea formar nuevo gobierno.
Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- El líder de la oposición en Israel, Gadi Eisenkot, anunció hoy su intención de constituir un nuevo Gobierno en los próximos ocho días que le quedan de mandato. Acusó al Partido Likud, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, de llevar a cabo negociaciones de unidad sin el genuino deseo de alcanzar un acuerdo.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, Eisenkot explicó que las partes han mantenido cinco reuniones en más de dos semanas, pero el Likud, según él, se ha negado a presentar propuestas concretas o a asumir compromisos esenciales. Estos incluyen la eliminación de los partidos de extrema derecha del Gobierno, la creación de una comisión estatal para investigar el ataque del 7 de octubre de 2023 y la aprobación de legislación que amplíe el servicio militar.
Eisenkot acusó al Likud de demorar intencionadamente las negociaciones con el fin de dividir a la oposición y provocar una nueva elección. También mencionó que su bloque había ofrecido compromisos importantes en lo que respecta a la reforma judicial y la investigación en cuestión.
Por su parte, el Partido Likud respondió acusando a Eisenkot de llevar a cabo un juego político doble, afirmando que está intentando formar una coalición alternativa, distribuyendo carteras ministeriales y preparándose para depender de los partidos árabes, a quienes el Likud considera simpatizantes del terrorismo.
En otro contexto, el ex primer ministro Naftali Bennet, quien lidera la facción opositora Juntos, expresó su preferencia por formar un Gobierno de unidad nacional. Sin embargo, advirtió que si esto no es viable, el bloque procederá con una alternativa menos deseable.
Lectura rápida
¿Quién es Gadi Eisenkot?
Es el líder de la oposición en Israel que busca formar un nuevo Gobierno.
¿Qué acusaciones hizo Eisenkot?
Acusó al Partido Likud de retrasar negociaciones para dividir a la oposición.
¿Cuánto tiempo tiene para formar el Gobierno?
Eisenkot tiene ocho días para lograrlo.
¿Qué propone el Likud?
Alega que Eisenkot está llevando a cabo un doble juego político.
¿Qué dijo Naftali Bennet?
Prefiere un Gobierno de unidad nacional, aunque considera otras opciones si no es posible.
[Fuente: Noticias Argentinas]