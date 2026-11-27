Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- El líder de la oposición en Israel, Gadi Eisenkot, anunció hoy su intención de constituir un nuevo Gobierno en los próximos ocho días que le quedan de mandato. Acusó al Partido Likud, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, de llevar a cabo negociaciones de unidad sin el genuino deseo de alcanzar un acuerdo.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Eisenkot explicó que las partes han mantenido cinco reuniones en más de dos semanas, pero el Likud, según él, se ha negado a presentar propuestas concretas o a asumir compromisos esenciales. Estos incluyen la eliminación de los partidos de extrema derecha del Gobierno, la creación de una comisión estatal para investigar el ataque del 7 de octubre de 2023 y la aprobación de legislación que amplíe el servicio militar.

Eisenkot acusó al Likud de demorar intencionadamente las negociaciones con el fin de dividir a la oposición y provocar una nueva elección. También mencionó que su bloque había ofrecido compromisos importantes en lo que respecta a la reforma judicial y la investigación en cuestión.

Por su parte, el Partido Likud respondió acusando a Eisenkot de llevar a cabo un juego político doble, afirmando que está intentando formar una coalición alternativa, distribuyendo carteras ministeriales y preparándose para depender de los partidos árabes, a quienes el Likud considera simpatizantes del terrorismo.

En otro contexto, el ex primer ministro Naftali Bennet, quien lidera la facción opositora Juntos, expresó su preferencia por formar un Gobierno de unidad nacional. Sin embargo, advirtió que si esto no es viable, el bloque procederá con una alternativa menos deseable.