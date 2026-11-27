Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- La cantante y actriz Lali Espósito enfatizó la necesidad de la unidad entre los sectores de la oposición para enfrentar los desafíos políticos actuales, durante su intervención en el seminario "Coordinar para Ganar" realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Este evento fue convocado por líderes políticos de diversas corrientes opositoras.

En su discurso, Lali afirmó que "la cultura tiene más llegada a la sociedad que el sistema político" , lo que subraya la relevancia de su participación en la esfera política. Por su parte, la cineasta Lucrecia Martel agregó que "hay que lograr un sistema político que le ponga límites al poder económico concentrado" .

El seminario también contó con la presencia de destacados referentes de la oposición, como el diputado porteño de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio, y otros líderes como Gabriel Katopodis, Guillermo Michel, Emilio Monzó y Maximiliano Ferraro.

Este encuentro no solo reunió a políticos locales, sino también a expertos internacionales que compartieron sus experiencias sobre cómo se logró derrotar a la ultraderecha en países como Estados Unidos, Brasil, Francia y Hungría en las recientes elecciones.

Durante la apertura, Lousteau destacó que el propósito del seminario es "lograr estrategias de coordinación política para construir nuevas mayorías democráticas y formar opciones sociales para competir en las próximas elecciones nacionales en Argentina, en octubre de 2027" .

El encuentro busca unir a la oposición y articular un campo democrático plural, con el objetivo de generar poder social y político efectivo. Lali mencionó que "la unidad de todos los sectores fue clave para asegurar los fondos necesarios en el Presupuesto 2027, protegiendo así áreas como la educación y la discapacidad" .

Asimismo, la artista advirtió sobre el riesgo que representa el actual gobierno, liderado por Javier Milei, y cómo su administración podría amenazar los derechos sociales. "El objetivo es desarmar el miedo a opinar y participar, que es uno de los pilares de este Gobierno" , subrayó Lali.

Por su parte, Martel hizo hincapié en la necesidad de que todos los sectores políticos reconozcan el mal funcionamiento de la justicia, que impide abordar los problemas reales del país. Resaltó que sin una reforma en este ámbito, "la democracia no resistirá los embates del poder económico" , que busca perjudicar al conjunto de la sociedad.

"No hay un país posible si no revertimos la concentración económica de los grupos de poder extranjeros aliados con sectores políticos locales", concluyó Martel.