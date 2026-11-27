FOTO: Hackearon Cloud One, la plataforma informática de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos enfrenta un incidente de ciberseguridad en una de sus principales plataformas informáticas. Se trata de Cloud One, una infraestructura de computación en la nube que concentra decenas de aplicaciones utilizadas para administrar personal, pagos, logística y mantenimiento de las fuerzas militares.

El ataque fue revelado el viernes 27 de noviembre por la agencia Reuters, a partir de testimonios de fuentes que pidieron mantener su identidad en reserva. Según esa información, los intrusos aprovecharon una vulnerabilidad de software para acceder al denominado plano de control de la plataforma, una instancia que permite administrar y supervisar los sistemas alojados en la nube.

Un funcionario estadounidense confirmó que se produjo un ciberataque a NBC News, aunque no brindó detalles sobre el momento en que ocurrió ni sobre sus consecuencias.

Por ahora, no se identificó quién estuvo detrás de la intrusión, cuál fue el alcance total de la vulneración ni si los atacantes consiguieron robar información. Sin embargo, la posibilidad de que hayan quedado expuestos datos operativos, tácticos, logísticos y de personal encendió las alarmas.

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Cómo fue el hackeo a Cloud One

De acuerdo con las fuentes consultadas por Reuters, la vulneración fue detectada durante el último mes, mientras se realizaban tareas de actualización del sistema.

Los atacantes habrían aprovechado una falla de software para llegar al plano de control de Cloud One. Una de las personas consultadas por la agencia explicó el alcance potencial de ese acceso mediante una comparación: sería como disponer de un control remoto universal para supervisar diferentes sistemas conectados.

En teoría, desde ese nivel de acceso sería posible consultar información sobre el estado operativo de aeronaves militares o el movimiento de repuestos. Sin embargo, no hay confirmación de que los intrusos hayan accedido efectivamente a esos datos o realizado alguna de esas acciones.

Una de las fuentes citadas por Reuters resumió la gravedad del episodio con una advertencia: “Una brecha aquí es un gran problema”.

La agencia tampoco pudo determinar cuál fue la vulnerabilidad utilizada para ingresar a la infraestructura.

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Qué es Cloud One y qué información concentra

La Fuerza Aérea estadounidense puso en marcha Cloud One en 2017 con el objetivo de centralizar sus necesidades informáticas en una plataforma común. Su infraestructura combina servicios de cuatro grandes compañías tecnológicas: Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet.

Según las fuentes citadas por Reuters, se trata de una de las mayores plataformas de computación en la nube de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Entre los sistemas que funcionan allí se encuentran aplicaciones administrativas vinculadas con el personal, los pagos, la logística y el mantenimiento. Pero también aloja herramientas relacionadas directamente con las operaciones militares.

Una de ellas es Cloud-Based Command and Control, que reúne información procedente de radares de defensa aérea y otras fuentes de América del Norte. También funciona el Theater Integrated Combat Munitions System, un sistema que permite hacer un seguimiento de bombas y misiles en más de 200 instalaciones de la Fuerza Aérea distribuidas por el mundo.

Por esa concentración de herramientas, el acceso no autorizado a Cloud One representa un riesgo que excede la exposición de información administrativa y alcanza potencialmente a sistemas vinculados con las capacidades operativas militares.

Qué consecuencias tuvo el ataque y cómo afecta a las operaciones

La intrusión ya provocó cambios en el funcionamiento de la plataforma. Según las fuentes de Reuters, la Fuerza Aérea suspendió la migración de nuevas aplicaciones administrativas hacia Cloud One y bloqueó las actualizaciones de los programas que ya operan allí.

La situación genera una dificultad adicional: el personal no puede aplicar parches de seguridad para corregir una nueva serie de vulnerabilidades graves de software.

Además, algunos usuarios perdieron sus permisos de administrador, como parte de las medidas adoptadas para limitar los accesos y reducir posibles riesgos.

Los investigadores también convocaron al Comando Cibernético de Estados Unidos para evaluar el daño y determinar el alcance de la intrusión. Ese organismo no respondió a las consultas de Reuters.

En cuanto a las empresas contratistas, SAIC estuvo a cargo del servicio hasta 2025, cuando fue reemplazada por Leidos. La primera no respondió a las preguntas de la agencia y la segunda derivó las consultas a la Fuerza Aérea.

Qué respondió la Fuerza Aérea de Estados Unidos

La institución no confirmó ni desmintió públicamente los detalles del hackeo. Un portavoz sostuvo que el Departamento de la Fuerza Aérea no comenta la postura de seguridad, las vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos.

“Tomamos continuamente medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades de misión”, agregó el representante, según la versión difundida por Telemundo.

La falta de precisiones oficiales mantiene abiertas las principales incógnitas: quién realizó el ataque, qué información pudo quedar comprometida y si hubo extracción de datos sensibles.

El episodio también contrasta con la confianza que los responsables de Cloud One habían expresado en 2023. En un artículo publicado por FedScoop y citado por Reuters, destacaban una tasa de éxito del 100% frente a los intentos de intrusión que recibía la plataforma y advertían: “No hay margen de error cuando se trata de seguridad”.