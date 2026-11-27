Callejero Fino: solicitan juicio por portación ilegal de arma de guerra
El intérprete continúa detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario desde principios de octubre, a la espera del inicio del debate oral y público.
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Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- El fiscal Cosme Iribarren ha solicitado que Simón Natanael Alvarenga, conocido en el mundo de la música como Callejero Fino, enfrente un juicio por el delito de portación ilegal de armas de guerra.
Este requerimiento fue confirmado por el funcionario judicial a la Agencia Noticias Argentinas, quien presentó la solicitud esta semana ante la jueza de Garantías Mariana Schemberger, aunque hasta ahora no se ha emitido una resolución al respecto.
El cantante se encuentra bajo arresto domiciliario desde principios de octubre, mientras aguarda el inicio del debate oral y público.
Por otro lado, su primo, Steven Joel Rocca, de 27 años y originario de Presidente Derqui, fue liberado en septiembre y posteriormente sobreseído por falta de mérito.
En cuanto a los hechos, Alvarenga viajaba en una camioneta Volkswagen Amarok -sin patente- junto a Rocca cuando fueron detenidos durante un control vehicular realizado por la Patrulla Municipal de Tigre, en un operativo preventivo en la calle Italia y la Ruta 27, en Villa La Ñata.
El artista, en su declaración, negó ser el propietario de una pistola Glock calibre 40, que presentaba la numeración limada.
El delito de portación ilegal de armas conlleva una pena mínima de 3 años y 6 meses, lo que lo hace no excarcelable.
Cabe recordar que el cantante ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cuando tenía 20 años. En aquella ocasión, estuvo cinco meses en un penal y cumplió el resto de su condena en su hogar.
Además, Callejero Fino ha generado controversia por un videoclip en el que apareció junto a más de 100 personas, incluyendo a La Joaqui, en su domicilio, lo que desató críticas en redes sociales.
Ante las críticas, su defensor, Diego Storto, salió a defenderlo, afirmando: "Está haciendo música. No hizo nada que no esté bien, al contrario, está trabajando".
Storto también negó la presencia de alcohol o armas durante la grabación, manifestando: "No puede consumir ni cometer delitos".
Lectura rápida
¿Qué solicitó el fiscal?
El fiscal Cosme Iribarren pidió que Callejero Fino enfrente juicio por portación ilegal de armas de guerra.
¿Cuál es la situación legal del cantante?
El cantante se encuentra en arresto domiciliario desde octubre, esperando el inicio del juicio.
¿Qué sucedió en el control vehicular?
Callejero Fino fue detenido en una camioneta sin patente con su primo, donde se encontró una pistola.
¿Cuál es la pena por el delito?
La portación ilegal de armas tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses, siendo no excarcelable.
¿Qué controversia ha generado recientemente?
El artista fue criticado por un videoclip con más de 100 personas en su casa, lo que generó polémica en redes sociales.
[Fuente: Noticias Argentinas]