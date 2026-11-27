Buenos Aires, 27 noviembre (NA) -- El fiscal Cosme Iribarren ha solicitado que Simón Natanael Alvarenga, conocido en el mundo de la música como Callejero Fino, enfrente un juicio por el delito de portación ilegal de armas de guerra.

Este requerimiento fue confirmado por el funcionario judicial a la Agencia Noticias Argentinas, quien presentó la solicitud esta semana ante la jueza de Garantías Mariana Schemberger, aunque hasta ahora no se ha emitido una resolución al respecto.

El cantante se encuentra bajo arresto domiciliario desde principios de octubre, mientras aguarda el inicio del debate oral y público.

Por otro lado, su primo, Steven Joel Rocca, de 27 años y originario de Presidente Derqui, fue liberado en septiembre y posteriormente sobreseído por falta de mérito.

En cuanto a los hechos, Alvarenga viajaba en una camioneta Volkswagen Amarok -sin patente- junto a Rocca cuando fueron detenidos durante un control vehicular realizado por la Patrulla Municipal de Tigre, en un operativo preventivo en la calle Italia y la Ruta 27, en Villa La Ñata.

El artista, en su declaración, negó ser el propietario de una pistola Glock calibre 40, que presentaba la numeración limada.

El delito de portación ilegal de armas conlleva una pena mínima de 3 años y 6 meses, lo que lo hace no excarcelable.

Cabe recordar que el cantante ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cuando tenía 20 años. En aquella ocasión, estuvo cinco meses en un penal y cumplió el resto de su condena en su hogar.

Además, Callejero Fino ha generado controversia por un videoclip en el que apareció junto a más de 100 personas, incluyendo a La Joaqui, en su domicilio, lo que desató críticas en redes sociales.

Ante las críticas, su defensor, Diego Storto, salió a defenderlo, afirmando: "Está haciendo música. No hizo nada que no esté bien, al contrario, está trabajando".

Storto también negó la presencia de alcohol o armas durante la grabación, manifestando: "No puede consumir ni cometer delitos".