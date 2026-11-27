El piloto argentino Franco Colapinto volvió a registrar inconvenientes con el monoplaza A526 de Alpine durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 en la pista de Losail.

El piloto argentino comunicó su malestar por radio y sostuvo un diálogo con su ingeniero, Stuart Barlow, orientado a resolver las complicaciones mientras rodaba en el trazado qatarí.

En la primera sesión de entrenamientos libres, el rendimiento del oriundo de Pilar ya se había visto condicionado por problemas en los neumáticos delanteros, tanda en la que terminó en el 12° puesto y al volver a pista en la segunda práctica, el foco de las quejas se trasladó de inmediato al sistema de frenado.

Durante el intercambio en pista, Colapinto expresó su alarma por el comportamiento del coche: "Oh, Dios mío. Estos frenos...". Ante el reporte, Barlow respondió: "Sí, copiado, amigo, lo vemos. Calentalos lo más que puedas, intentá limpiarlos un poco".

El argentino insistió en busca de un diagnóstico: "Emm... ¿qué tienen los frenos?". Su ingeniero precisó el origen del problema: "Lo vemos, son los frenos de adelante, amigo, los frenos de adelante se ven un poco ruidosos, intentá seguir trabajándolos".

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Colapinto ratificó la gravedad de la falla con la frase: "No, es que los frenos están terribles". Barlow consultó entonces si la situación impedía girar: "Okay, amigo, ¿es inmanejable?". A ello, el piloto contestó: "No, osea, puedo hacer la sesión pero es espantoso".

Ante la falta de evolución, el ingeniero propuso detenerse en boxes: "Okay, amigo, creo que tenemos que entrar a boxes en esta vuelta, no parece estar mejorando". Colapinto pidió continuar un giro más: "Intentemos una vuelta más".

Sin embargo, desde el muro sostuvieron el plan de regresar al garaje: "Para nosotros no está mejorando, amigo. Preferimos movernos al próximo set. Lo que podemos hacer es reusar este neumático de nuevo, salir, hacer una vuelta, pitstop, etc, volver e intentar recuperar algo de tiempo".

El piloto preguntó qué modificación se aplicaría al coche: "¿Cambio de set de neumáticos o frenos?". Barlow definió la intervención del equipo francés: "Em, mantenemos este set de neumáticos y cambiamos los frenos, amigo".