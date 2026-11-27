Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) - El Real Madrid se medirá este sábado a las 17:00 (hora argentina) al Deportivo Alavés por la fecha 14 de la Liga de España con la intención de sumar tres puntos y así igualar al Barcelona en la cima del campeonato.

El conjunto catalán cuenta con 36 unidades, mientras que el Real Madrid tiene 33, lo que significa que un triunfo lo colocaría en igualdad de puntos. Sin embargo, el Barcelona podría recuperar la ventaja el domingo si logra una victoria. En el último encuentro entre ambos equipos, disputado el 25 de octubre, el Real Madrid se impuso por 2 a 1.

Ambos equipos han tenido un desempeño destacado hasta ahora: no han registrado empates, mientras que el Real Madrid ha sufrido dos derrotas y el Barcelona solo una, que ocurrió en el clásico.

En un segundo plano, el Atlético de Madrid ocupa el tercer lugar con 31 puntos y este sábado visitará al Elche desde las 14:30. Si el Atlético gana y el Real Madrid pierde, se posicionará como escolta del Barcelona con 34 unidades.

La jornada sabatina comenzará con el Betis, que actualmente se encuentra en cuarto lugar con 27 puntos y está en posiciones de clasificación a la Champions League. El Betis recibirá al Rayo Vallecano desde las 10:00, seguido por un duelo entre el Málaga y el Athletic de Bilbao a las 12:15.

Además, el viernes pasado, el Racing de Santander ganó 3 a 1 al Levante en el primer partido de la fecha 14. El domingo, la jornada continuará con cuatro partidos, incluido el del líder Barcelona.

A las 10:00, el Valencia recibirá al Osasuna, y a las 12:15, el Barcelona visitará al Deportivo La Coruña, con el objetivo de mantener su liderazgo en el torneo. A las 14:30, el Celta de Vigo se enfrentará al Villarreal, y a las 17:00, la Real Sociedad jugará contra el Sevilla.

Finalmente, la fecha se cerrará el lunes 30, cuando el Espanyol reciba al Getafe a las 17:00.