FOTO: El Distrito Norte traslada su atención a un shopping por las obras en Villa Hortensia.

El Centro Municipal Distrito Norte dejará de atender al público en Villa Hortensia y trasladará sus dependencias al shopping Portal Rosario, ubicado en Nansen 323. El cambio comenzará a regir el martes 1° de diciembre y se mantendrá mientras se desarrollen las obras de remodelación integral de la histórica casona de calle Warnes.

El edificio, que funciona como sede distrital desde 1997, será intervenido para su restauración. Por ese motivo, las oficinas municipales se instalarán en un espacio del centro comercial que fue cedido sin costo de alquiler a través de un acuerdo entre el municipio y el sector privado.

En la nueva sede continuarán funcionando los principales servicios de atención al vecino. Allí se podrán realizar trámites en la Mesa General de Entradas, Firma Digital, Finanzas y Muni Pagos, además de gestiones vinculadas con licencias de conducir y el Tribunal de Faltas.

También se mantendrá la atención del Registro Civil para trámites de DNI y pasaporte, junto con distintas dependencias de las áreas de Cercanía y Gestión Ciudadana, Desarrollo Humano, Economía Social, Empleo y el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat, entre otras.

El horario habitual de atención será de lunes a viernes, de 8 a 16. Según informó el municipio, el nuevo espacio contará con boxes de atención presencial y mantendrá las prestaciones que actualmente se ofrecen en el Distrito Norte.

Uno de los puntos previstos para el primer mes de funcionamiento será la ampliación de turnos para la renovación de licencias de conducir. El operativo especial incluirá jornadas extraordinarias los viernes 4 y sábados 5, 12 y 19 de diciembre, además de los feriados del lunes 7 y martes 8. La atención será con turnos programados.

El traslado permitirá avanzar con la intervención de Villa Hortensia, una construcción emblemática de la zona norte rosarina que desde hace casi tres décadas funciona como sede de la administración municipal descentralizada. Mientras duren los trabajos, los vecinos deberán dirigirse al Portal Rosario para realizar sus trámites y gestiones habituales.