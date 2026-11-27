Darío Sztajnszrajber tiene una cita con la filosofía este sábado en Rosario, pero antes hay otra cuestión que lo desvela: la final de la Copa Libertadores que juega Estudiantes de La Plata.

Reconocido hincha del “Pincha”, el filósofo no pudo evitar que el fútbol se metiera en la entrevista con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, a partir de la cobertura especial realizada por la Gran Cadena Federal desde Montevideo para palpitar la definición.

Aunque estará en Rosario para presentar su espectáculo “Mamá, soy un idiota”, su cabeza también estará puesta en lo que suceda con el equipo de sus amores. Y, aunque no podrá acompañarlo desde la tribuna, encontró una manera de sentirse representado en la cancha: hizo todo lo posible para que sus dos hijos, de 15 y 21 años, pudieran viajar a Uruguay.

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“Yo hice todo para que mis dos hijos estuvieran ahí. Eso yo lo vivo como que estuviese yo”, contó durante la charla, dejando en claro que la distancia no le impedirá seguir la definición con la misma pasión.

La conversación tuvo también su cuota de humor cuando los conductores le preguntaron cómo haría para manejar los nervios futboleros en medio de su presentación teatral. Entre bromas sobre posibles alargues, penales y hasta un teléfono escondido dentro del cajón que forma parte de la escenografía, imaginaron cómo podría hacer para no perderse ningún detalle del partido.

Sztajnszrajber, sin embargo, se mantuvo fiel a su deseo de que todo termine de la mejor manera para Estudiantes. “Espero ganar mañana, salir campeones y salir a hacer la obra con todo”, expresó.

Así, entre el escenario del Teatro El Círculo y la definición en Montevideo, el filósofo tendrá una jornada atravesada por dos de sus grandes pasiones: las preguntas sobre la existencia y el amor por los colores albirrojos. Porque, para un hincha, una final nunca es un partido más, aunque toque vivirla a la distancia.