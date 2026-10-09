"Todo el mundo se acuerda": un libro recupera las historias de la gran pedrada de Rosario

Un libro reúne relatos de vecinos que vivieron la histórica tormenta de granizo que golpeó Rosario en 2006. Ernesto Inouye, creador de la editorial y gestor del proyecto, compiló 56 testimonios para recuperar las experiencias de quienes atravesaron aquel fenómeno que quedó grabado en la memoria de la ciudad.

“Yo estaba preparando un final para Letras, en un séptimo piso del departamento donde vivía, y vi la pedrada desde el balcón”, recordó Inouye en diálogo con Alberto Lotuf. El editor explicó que la propuesta surgió a partir de una convocatoria para que la gente enviara sus experiencias a través del sitio de la editorial.

El trabajo incluyó la recopilación de más de 260 testimonios, que también fueron volcados a un mapa disponible en internet para consultar los relatos según las zonas afectadas. De ese conjunto, Inouye seleccionó 56 historias para el libro, con vivencias de personas de distintas edades, profesiones y barrios de Rosario.

Entre los lugares más castigados, el editor mencionó barrio Belgrano, en la zona oeste, además de sectores del sur y del centro. A partir de los relatos, también identificó áreas que habrían sufrido menos daños, como Empalme Graneros y parte de Alberdi. Sin embargo, aclaró que la cantidad de testimonios recibidos en cada zona también depende de la densidad de población.

La publicación incluye historias tan diversas como la de una coupé Fuego convertida en pileta, un corte de pelo interrumpido por la tormenta, una mujer embarazada que salió corriendo y un coleccionista que encontró palomas heridas. Inouye también investigó algunas características del fenómeno y señaló que varios testimonios coinciden en el recuerdo del cielo verdoso antes de la caída del granizo.

La presentación del libro será este domingo a las 16, en el tercer piso de la Feria del Libro de Rosario, junto a Kevin Dolce, divulgador de Historias de Rosario, quien trabaja en un documental sobre el episodio. “Me alegra que sirva para relatar un poco la ciudad”, expresó Inouye sobre el proyecto, que busca preservar las memorias de una tormenta que, dos décadas después, muchos rosarinos todavía recuerdan con precisión.

Entrevista de Alberto Lotuf.