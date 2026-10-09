Mar del Plata se prepara para competir con Brasil: un icónico balneario congela sus tarifas

El debate entre veranear en las playas de Brasil o elegir los destinos de la Costa Atlántica volvió a encenderse entre los turistas argentinos.

Frente a las comparaciones de precios, costos de pasajes y la calidad de los servicios hoteleros entre ambos países, desde el sector privado marplatense lanzaron una jugada estratégica para atraer a los veraneantes: congelar el precio de las carpas al mismo valor de la temporada anterior.

Así lo confirmó Augusto Digiovanni, concesionario del tradicional Balneario 12 de Punta Mogotes en Mar del Plata.

El empresario anunció una tarifa con 0% de aumento respecto al verano pasado, asumiendo una postura de responsabilidad empresarial ante la situación económica del país para mantener la competitividad de la costa argentina.

La respuesta de los turistas no se hizo esperar. Según detalló el propio concesionario, las reservas para el mes de enero ya alcanzaron cerca del 90% de ocupación en el predio.

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La medida busca incentivar la llegada de familias de clase media y dinamizar el alquiler de departamentos y hotelería en la ciudad.

Asimismo, Digiovanni enfatizó la necesidad de que la ciudad balnearia avance hacia un esquema de paquetes turísticos integrados —que incluyan pasajes, alojamiento y carpas— para competir en igualdad de condiciones con destinos internacionales como Brasil o el Caribe.