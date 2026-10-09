Mar del Plata se prepara para competir con Brasil: un icónico balneario congela sus tarifas
Mientras los veraneantes debaten entre viajar a Brasil o quedarse en Argentina, desde Mar del Plata confirman tarifas fijas para la próxima temporada y reportan reservas casi agotadas para enero.
09/10/2026 | 11:21Redacción Cadena 3
FOTO: Punta Mogotes.
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Audio. Polémica por los precios de las vacaciones: un icónico balneario congela sus tarifas para el verano
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El debate entre veranear en las playas de Brasil o elegir los destinos de la Costa Atlántica volvió a encenderse entre los turistas argentinos.
Frente a las comparaciones de precios, costos de pasajes y la calidad de los servicios hoteleros entre ambos países, desde el sector privado marplatense lanzaron una jugada estratégica para atraer a los veraneantes: congelar el precio de las carpas al mismo valor de la temporada anterior.
Así lo confirmó Augusto Digiovanni, concesionario del tradicional Balneario 12 de Punta Mogotes en Mar del Plata.
El empresario anunció una tarifa con 0% de aumento respecto al verano pasado, asumiendo una postura de responsabilidad empresarial ante la situación económica del país para mantener la competitividad de la costa argentina.
La respuesta de los turistas no se hizo esperar. Según detalló el propio concesionario, las reservas para el mes de enero ya alcanzaron cerca del 90% de ocupación en el predio.
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Las reservas hoteleras rozan el 100% en Calamuchita y superan el 80% en Punilla y Traslasierra. Grandes fiestas populares y eventos deportivos impulsan la llegada masiva de visitantes.
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La medida busca incentivar la llegada de familias de clase media y dinamizar el alquiler de departamentos y hotelería en la ciudad.
Asimismo, Digiovanni enfatizó la necesidad de que la ciudad balnearia avance hacia un esquema de paquetes turísticos integrados —que incluyan pasajes, alojamiento y carpas— para competir en igualdad de condiciones con destinos internacionales como Brasil o el Caribe.
Lectura rápida
¿Qué debate se está generando entre los turistas argentinos?
El debate es sobre si veranear en las playas de Brasil o en la Costa Atlántica.
¿Quién confirmó la congelación de precios en Mar del Plata?
La congelación de precios fue confirmada por Augusto Digiovanni, concesionario del Balneario 12.
¿Cuál es el porcentaje de aumento en las tarifas de carpas?
Las tarifas de carpas tendrán un 0% de aumento respecto al verano pasado.
¿Qué nivel de ocupación se espera en enero?
Se espera que las reservas alcancen cerca del 90% de ocupación en el predio.
¿Qué propone Digiovanni para competir con destinos internacionales?
Propone avanzar hacia un esquema de paquetes turísticos integrados que incluyan pasajes, alojamiento y carpas.