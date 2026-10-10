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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este sábado 10 de octubre

Este sábado 10 de octubre, Rosario presenta un clima inestable con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 10° y 19°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 84%.

10/10/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: lluvias y temperaturas frescas para el sábado 10 de octubre

FOTO: Clima en Rosario: lluvias y temperaturas frescas para el sábado 10 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario experimenta lluvias ligeras con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 84% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se encuentra en 1023 hPa.

El clima hoy sábado 10 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Las condiciones de lluvia persistirán durante la mañana, con un cielo mayormente nublado. La humedad alta y el viento moderado contribuirán a que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan con variaciones en las temperaturas. El domingo 11 de octubre, se anticipa un cielo despejado con una mínima de 8° y una máxima de 24°. El lunes 12 de octubre, el clima será nublado, con mínimas de 10° y máximas de 21°. El martes 13 de octubre, se prevén cielos parcialmente nublados, con mínimas de 10° y máximas de 22°. El miércoles 14 de octubre, regresan las lluvias ligeras, con mínimas de 13° y máximas de 22°. Finalmente, el jueves 15 de octubre, se espera otra jornada de lluvias, con mínimas de 12° y máximas de 20°.

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