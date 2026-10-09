Maia Reficco y Franco Colapinto anuncian su separación tras siete meses de relación

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- En medio de rumores sobre su relación, la actriz Maia Reficco y el piloto Franco Colapinto han decidido terminar su vínculo amoroso, el cual se extendió por aproximadamente siete meses. Esta decisión llega tras una supuesta crisis que atravesaron en julio.

La pareja había experimentado un breve distanciamiento a principios de julio, aunque posteriormente fueron vistos juntos y cariñosos a mediados de agosto, durante una de las competencias que el piloto disputó en Ámsterdam, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

Con el regreso de los rumores sobre su separación, Reficco confirmó que ya no están juntos, aunque no especificó la fecha en que decidieron finalizar su relación: "Estoy muy bien, muy contenta. Los móviles me dan nervios, perdón, no es para mí".

Lejos de mostrarse afligida por la ruptura, la actriz se mostró agradecida por el tiempo compartido y aseguró que está en un buen momento personal: "Mirá, yo estoy muy bien, Fran y yo no estamos más juntos. Pero lo mejor, le deseo lo mejor y lo quiero mucho."

Respecto a las razones detrás de su separación, Reficco no brindó detalles específicos, pero mencionó que la distancia y sus complicadas agendas fueron factores que influyeron: "Vivimos vidas muy complicadas y estamos lejos".

A pesar de los insistentes cuestionamientos del cronista, la actriz se mantuvo firme: "Yo qué sé. No tengo mucho más que decir".

Sobre su ex pareja, Colapinto, y su interacción con la modelo Sofía Solá, hija de Maru Botana, Reficco decidió no entrar en detalles, afirmando que ahora él es un hombre soltero y puede hacer lo que desee: "Ahora es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera".

Al concluir la entrevista, Reficco afirmó: "Es una persona que amé mucho", pero no tengo nada más que agregar. Además, descartó cualquier posibilidad de reconciliación futura: "No creo que volvamos en el futuro".