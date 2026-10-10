Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este sábado 10 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad es del 92%, lo que indica un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se sitúa en 1019 hPa.

El clima hoy sábado 10 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 3 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de incomodidad, aunque no se anticipan lluvias para la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en el clima. El domingo 11 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 12 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el martes 13 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 23°, también con posibilidad de lluvias. El miércoles 14 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 24°, con cielo nublado. Finalmente, el jueves 15 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras.