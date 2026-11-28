Buenos Aires, 28 noviembre (NA) -- La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul están inmersos en los preparativos de su boda, programada para el próximo 19 de diciembre. En una reciente entrevista, compartieron detalles sobre su reconciliación, la vida que planean juntos y su deseo de formar una familia: "Sueño con ser madre, no sé cuándo, pero va a pasar".

La pareja recordó el período de separación durante el cual mantuvieron "contacto cero". Según explicó Stoessel en la entrevista para Vogue México, el reencuentro fue rápido y ambos sintieron que la conexión permanecía intacta, a pesar de haber pasado por experiencias que transformaron sus vidas.

"Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado", comentó la artista, quien también destacó que De Paul "me ha empujado y me ha salvado la vida en muchos momentos".

Respecto a la ceremonia, el futbolista indicó que la decisión de casarse surgió de conversaciones mutuas y que progresaron hacia la concreción de ese sueño. Tini, por su parte, reveló que ha escrito cerca de 180 páginas con ideas para la celebración y realizó un dibujo de ambos frente al altar, el cual De Paul guarda en su teléfono.

"No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también", explicó la cantante sobre la elección de sus atuendos para el evento, mientras que De Paul expresó su deseo de que los invitados puedan sumergirse en el universo que han construido juntos.

Durante la charla, ambos confirmaron que han encontrado una casa tras meses de búsqueda y manifestaron su intención de adquirir otra propiedad en Argentina, ya que regresar al país es significativo para ambos. Actualmente, Tini combina sus compromisos musicales con viajes, mientras que De Paul desarrolla su carrera en el Inter Miami.

Otro aspecto importante que abordaron fue su deseo de agrandar la familia. Stoessel expresó su anhelo de ser madre: "Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida".

En este sentido, De Paul mencionó que durante una visita a su nueva casa, Tini ya imaginaba habitaciones para Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con Camila Hom, y también contemplaba un espacio para un futuro bebé de ambos y sus mascotas.

El mediocampista reflexionó sobre los cambios que ha experimentado desde que está en pareja con Tini, señalando que descubrió una sensibilidad que antes no reconocía: "Mi vida por ahí era un poco como un dibujo blanco y negro, pero yo sin darme cuenta que podía ser a color".

Además, se refirió a su búsqueda de equilibrar su carrera y su vida personal, asegurando que desea que el fútbol forme parte de su existencia, sin convertirse en el eje central: "Hoy quiero que el fútbol pertenezca a mi vida y no que mi vida pertenezca al fútbol".

Por último, De Paul cerró su temporada con el Inter Miami, que quedó eliminado de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) tras perder 1 a 0 frente a Columbus Crew el pasado viernes 27 de noviembre. El mediocampista argentino fue titular en el partido, cuyo único gol llegó en el segundo minuto de descuento, anotado por Santiago Rodríguez.