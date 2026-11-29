Por Marcelo Lamberti

Rosario Central afrontará desde las 17, una nueva prueba en su camino por el Torneo Clausura. En el Gigante de Arroyito, el equipo de Jorge Almirón recibirá a Barracas Central por los cuartos de final, con el objetivo de sostener su candidatura y meterse entre los cuatro mejores del certamen. El Canalla llega como ganador de su grupo, mientras que su rival consiguió el pasaje a esta instancia tras eliminar a Defensa y Justicia.

Por presente, plantel y localía, Central aparece como el principal candidato a quedarse con la clasificación. Sin embargo, deberá ratificarlo dentro de la cancha ante un adversario que ya demostró que puede superar instancias eliminatorias. La exigencia para el conjunto auriazul será mantener la intensidad y la inteligencia que mostró en sus últimas presentaciones, dos características que resultarán determinantes en un partido donde no tendrá demasiado margen para equivocarse.

Una de las expectativas pasa por la posible vuelta de Ángel Di María desde el arranque, una alternativa que le permitiría a Almirón recuperar una pieza de jerarquía para afrontar un compromiso decisivo. También estará disponible su goleador, que había estado ausente por suspensión tras la expulsión sufrida en el encuentro anterior. La presencia de ambos representa un argumento importante para un equipo que necesita aprovechar sus principales individualidades.

El Gigante de Arroyito, que se espera que presente un gran marco de público, será otro factor a tener en cuenta. Central tendrá el respaldo de su gente y la obligación de asumir el protagonismo frente a un Barracas que llega con una campaña diferente: después de conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana, ya cumplió uno de sus principales objetivos de la temporada. Esa situación puede influir en la manera de afrontar el cruce, aunque no le quita dificultad al desafío.

El horizonte también ofrece una motivación adicional. Si supera los cuartos de final, el Canalla podría encontrarse con Boca en una hipotética semifinal, que se disputaría apenas siete días después. Antes deberá resolver un compromiso que exige concentración y eficacia. El objetivo que se trazó el plantel es llegar hasta el 12 de diciembre y disputar todos los partidos de esta etapa eliminatoria, con la posibilidad de alcanzar una definición en La Plata.

Por fútbol, actualidad, historia y localía, Central tiene argumentos para sentirse favorito, aunque deberá convertir esa superioridad previa en una actuación convincente. La jerarquía de Di María, la capacidad goleadora de su delantero y el funcionamiento colectivo serán algunas de las herramientas que tendrá Almirón para intentar destrabar el partido. La oportunidad está planteada: ganar en Arroyito, meterse en semifinales y mantener en pie el camino hacia el objetivo final.