FOTO: Central viene de vencer a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito.

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Rosario Central jugará este domingo a las 17 frente a Barracas Central en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del torneo Clausura 2026.

El Canalla, que viene de vencer 3-1 a Gimnasia de Mendoza, buscará el pasaje a la próxima instancia ante el Guapo, que avanzó tras superar 1-0 a Defensa y Justicia como visitante.

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El partido será dirigido por Pablo Dóvalo, quien estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá como asistentes. Pablo Giménez será el cuarto árbitro, mientras que el VAR estará a cargo de Silvio Trucco y el AVAR será Mariano Ascensi.

Se espera una jornada con temperaturas superiores a los 35 grados y un estadio delirante de pasión auriazul a la vera del río Paraná.

El ganador de este cruce enfrentará en semifinales al vencedor de Boca y Gimnasia de La Plata.

La transmisión estará a cargo de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, Cadena3.com, YouTube y app.