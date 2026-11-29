Un ilusionado Rosario Central recibe al duro Barracas Central este domingo en el Gigante
La transmisión (desde las 13) estará a cargo de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, Cadena3.com, YouTube y app.
29/11/2026 | 09:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Central viene de vencer a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito.
Rosario Central jugará este domingo a las 17 frente a Barracas Central en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del torneo Clausura 2026.
El Canalla, que viene de vencer 3-1 a Gimnasia de Mendoza, buscará el pasaje a la próxima instancia ante el Guapo, que avanzó tras superar 1-0 a Defensa y Justicia como visitante.
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El partido será dirigido por Pablo Dóvalo, quien estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá como asistentes. Pablo Giménez será el cuarto árbitro, mientras que el VAR estará a cargo de Silvio Trucco y el AVAR será Mariano Ascensi.
Se espera una jornada con temperaturas superiores a los 35 grados y un estadio delirante de pasión auriazul a la vera del río Paraná.
El ganador de este cruce enfrentará en semifinales al vencedor de Boca y Gimnasia de La Plata.
La transmisión estará a cargo de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, Cadena3.com, YouTube y app.
Lectura rápida
1. ¿Qué partido se jugará este domingo?
Rosario Central jugará contra Barracas Central por los cuartos de final del torneo Clausura 2026.
2. ¿Quiénes son los árbitros del partido?
El partido será dirigido por Pablo Dóvalo, con asistentes Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá.
3. ¿Dónde se llevará a cabo el partido?
El partido se jugará en el Gigante de Arroyito.
4. ¿Qué clima se espera durante el partido?
Se esperan temperaturas superiores a los 35 grados.
5. ¿Cómo se transmitirá el partido?
La transmisión estará a cargo de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, Cadena3.com, YouTube y app.