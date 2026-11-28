FOTO: Nahuel Pennisi se casó en Tucumán y protagonizó un momento inolvidable frente al altar.

Buenos Aires, 28 noviembre (NA) -- El reconocido cantante Nahuel Pennisi contrajo matrimonio con Mayra Deleo en una emotiva ceremonia religiosa que tuvo lugar en la parroquia San Juan Bosco, ubicada en San Miguel de Tucumán.

La celebración fue un evento rodeado de familiares y amigos cercanos a la pareja. Un momento destacado de la ceremonia fue cuando el músico sorprendió a su esposa al interpretar el "Ave María" en un emotivo gesto que tuvo lugar frente al altar, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

Este instante se convirtió en uno de los más conmovedores de la celebración, donde Deleo no pudo contener las lágrimas al escuchar la dedicatoria, un sentimiento que también fue compartido por los invitados presentes.

La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, y algunas imágenes del enlace comenzaron a ser compartidas en las redes sociales, generando gran expectativa y emoción entre sus seguidores.

La historia de amor entre Pennisi y Deleo se remonta a 2017, cuando se conocieron durante una visita laboral del artista a la provincia. En ese entonces, ella trabajaba en una productora familiar y lo acompañó en diversas entrevistas y compromisos de prensa.

A lo largo del tiempo, ambos construyeron una familia, teniendo dos hijos, Mateo y Alma. Además, Deleo se desempeña como mánager del cantante, apoyando su carrera artística. Así, Tucumán se ha convertido en un lugar significativo para la pareja, ya que el mismo escenario donde comenzó su historia fue el elegido para celebrar su unión.