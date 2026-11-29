FOTO: Los Pumas se despiden del Nations Championship enfrentando a Escocia en Londres

La selección argentina de rugby, Los Pumas, sufrió una dura derrota ante Francia con un marcador de 45-17, en el cierre de la primera fase del Nations Championship. Este torneo reúne a equipos de los hemisferios Norte y Sur y se llevó a cabo en el Stade de France, en París.

Durante el partido, Los Pumas jugaron con un hombre menos en el segundo tiempo debido a la expulsión de Mayco Vivas a los 21 minutos, lo que afectó seriamente sus posibilidades de mejorar el resultado.

Con esta derrota, Los Pumas quedaron en el cuarto puesto del Hemisferio Sur, posicionándose detrás de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, pero por encima de Japón. Esta ubicación los llevará a enfrentar a Escocia, un equipo del Hemisferio Norte, en la próxima fase del torneo.

El seleccionado argentino de rugby se prepara para su último encuentro del año contra Escocia, programado para el domingo 29 de noviembre en el estadio de Twickenham, Londres. Este partido forma parte del Fin de Semana de Finales del Nations Championship y comenzará a las 10:10 de Argentina (13:10 hora local), con el árbitro francés Pierre Brousset al mando, acompañado por los asistentes Christophe Ridley de Inglaterra y Luc Ramos de Francia.

Este enfrentamiento es una revancha del partido inaugural del torneo, que tuvo lugar el 4 de julio en Córdoba, donde el equipo británico se impuso por 47 a 38.