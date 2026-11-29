FOTO: Se aproxima una ola de calor en el AMBA, pero las lluvias ofrecen un respiro temporal

Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- Se anticipa una ola de calor para esta semana, aunque se prevé que algunas lluvias ofrezcan un alivio temporal en la Capital Federal y sus alrededores, según los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas alcanzarán niveles elevados, llegando hasta los 35 grados, pero se espera que las precipitaciones reduzcan estas marcas térmicas en al menos 10 grados.

Sin embargo, se advierte que hacia el fin de semana el calor regresará con intensidad, por lo que se aconseja extremar los cuidados, especialmente para los adultos mayores y los niños.

Para este domingo, se pronostica un cielo entre algo y parcialmente nublado, con vientos del norte cambiando al noreste y luego al este. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 35 grados, siendo este el día más caluroso de la semana.

El lunes se espera un cielo parcialmente nublado, con vientos del norte cambiando al noreste y temperaturas que irán de los 22 a los 34 grados.

El martes, se prevé un cielo mayormente nublado durante la mañana, con tormentas aisladas por la tarde y la noche, vientos del norte rotando al sur y temperaturas entre los 23 y 32 grados.

Las lluvias brindarán un alivio, ya que el miércoles se anticipan temperaturas más frescas, de entre 18 y 25 grados, con cielo mayormente nublado y vientos del sudeste.

El jueves se pronostica un cielo parcialmente nublado, vientos del sudeste cambiando al este y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 24 grados, lo que lo convierte en el día más agradable de la semana.

Finalmente, el viernes se espera cielo parcialmente nublado, con vientos del noreste y temperaturas de entre 15 y 29 grados.

Para el sábado, se prevé un cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste rotando al este, con temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 30 grados.