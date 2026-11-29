Rosario comenzó este domingo 29 de noviembre con 26°C, una sensación térmica de 27,3°C y cielo algo nublado con neblina. La humedad se ubicó en el 70%, la presión atmosférica en 1011,7 hPa y el viento sopló del noreste a 4 km/h.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada continuará sin lluvias. Durante la mañana se espera cielo algo nublado y una temperatura de 27°C. Por la tarde estará parcialmente nublado, con una máxima de *4°C, mientras que por la noche se prevén 28°C.

El calor continuará durante el lunes y el martes, con máximas previstas de 35°C en ambas jornadas. El miércoles la temperatura descenderá y llegará a 28°C.

Para el jueves se anticipa un nuevo descenso, con una mínima de 14°C y una máxima de 26°C- Hacia el viernes y el sábado, las temperaturas volverán a subir, con máximas de 30°C y 31°C, respectivamente.