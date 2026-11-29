Domingo caluroso y sin lluvias en Rosario
La temperatura alcanzará los 34 grados durante la tarde. Para el comienzo de la semana se esperan máximas de hasta 35°C.
29/11/2026 | 08:56Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Domingo caluroso en la ciudad
Rosario comenzó este domingo 29 de noviembre con 26°C, una sensación térmica de 27,3°C y cielo algo nublado con neblina. La humedad se ubicó en el 70%, la presión atmosférica en 1011,7 hPa y el viento sopló del noreste a 4 km/h.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada continuará sin lluvias. Durante la mañana se espera cielo algo nublado y una temperatura de 27°C. Por la tarde estará parcialmente nublado, con una máxima de *4°C, mientras que por la noche se prevén 28°C.
El calor continuará durante el lunes y el martes, con máximas previstas de 35°C en ambas jornadas. El miércoles la temperatura descenderá y llegará a 28°C.
Para el jueves se anticipa un nuevo descenso, con una mínima de 14°C y una máxima de 26°C- Hacia el viernes y el sábado, las temperaturas volverán a subir, con máximas de 30°C y 31°C, respectivamente.
Lectura rápida
¿Qué temperatura se registró en Rosario el 29 de noviembre? 26°C.
¿Quién proporciona el pronóstico del clima? El Servicio Meteorológico Nacional.
¿Cuándo se espera que la temperatura máxima sea de 35°C? El lunes y el martes.
¿Dónde se encuentra Rosario? En Argentina.
¿Por qué se anticipa un descenso de temperatura el jueves? Debido a un cambio en las condiciones climáticas.