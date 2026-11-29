España vota este domingo y la relación con la Argentina se metió de lleno en la jornada electoral. Después de que emitieran su sufragio, Cadena 3 consultó a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sobre Javier Milei y el futuro del vínculo bilateral con el país.

Sánchez se rio y evitó responder sobre una eventual recomposición de las relaciones. Feijóo afirmó que visitó varias veces la Argentina y que le gustaría regresar a la Casa Rosada “en otra condición”, aunque aclaró que eso depende de los españoles. Abascal agradeció los respaldos recibidos y señaló que primero hablará con los ciudadanos de su país antes de comunicarse con sus amigos y aliados.

Desde Madrid, Sergio Suppo presenta las declaraciones de los tres candidatos. Cobertura especial de Cadena 3 junto a Marcos Villagra.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

.