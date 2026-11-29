Elecciones en España: qué respondieron Sánchez, Feijóo y Abascal sobre Milei
Los candidatos presidenciales fueron consultados por Cadena 3 en rueda de prensa tras emitir su sufragio sobre cómo sería una relación bilateral con Argentina en el caso de llegar al cargo.
29/11/2026 | 10:05Redacción Cadena 3
FOTO: Sánchez, Feijóo y Abascal hablaron del vínculo con Argentina.
España vota este domingo y la relación con la Argentina se metió de lleno en la jornada electoral. Después de que emitieran su sufragio, Cadena 3 consultó a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sobre Javier Milei y el futuro del vínculo bilateral con el país.
Sánchez se rio y evitó responder sobre una eventual recomposición de las relaciones. Feijóo afirmó que visitó varias veces la Argentina y que le gustaría regresar a la Casa Rosada “en otra condición”, aunque aclaró que eso depende de los españoles. Abascal agradeció los respaldos recibidos y señaló que primero hablará con los ciudadanos de su país antes de comunicarse con sus amigos y aliados.
Desde Madrid, Sergio Suppo presenta las declaraciones de los tres candidatos. Cobertura especial de Cadena 3 junto a Marcos Villagra.
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Lectura rápida
¿Qué aconteció en España este domingo?
Se llevaron a cabo elecciones donde la relación con Argentina fue un tema relevante.
¿Quiénes fueron consultados por Cadena 3?
Los candidatos Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
¿Qué dijo Sánchez sobre las relaciones con Argentina?
Se rió y evitó responder sobre una recomposición de las relaciones.
¿Qué expresó Feijóo sobre su relación con Argentina?
Dijo que ha visitado Argentina y le gustaría regresar a la Casa Rosada “en otra condición”.
¿Quién presentó las declaraciones de los candidatos?
Sergio Suppo desde Madrid, en una cobertura especial de Cadena 3.